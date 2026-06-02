Efectul atacurilor ucrainene: La Moscova unele stații de carburant au început să limiteze vânzările

Cresc prețurile la carburant „Record"

Penuria tot mai acută de combustibil din Rusia a ajuns în regiunea Moscovei, unde unele stații de benzină au impus restricții.

Stațiile de benzină din Novaya Moskva au început să limiteze vânzările de benzină la 60 de litri și cele de motorină la 100 de litri per client. Penuria apare pe fondul continuării campaniei susținute a Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere rusești, care vizează rafinăriile, conductele și depozitele de combustibil, informează Kyiv Post.

Potrivit The Moscow Times, benzinăriile din Novaya Moskva au afișat că „această procedură de distribuție a combustibilului va rămâne în vigoare până la noi dispoziții”.

Anterior, în Crimeea ocupată, autoritățile au restricționat, de asemenea, vânzările de benzină A-95 la maximum 20 de litri pe persoană. Măsuri similare de raționalizare a combustibilului au fost introduse și în alte părți ale Ucrainei ocupate de Rusia, inclusiv în regiunile Zaporojie și Donețk.

Cresc prețurile la carburant

Între timp, prețurile la combustibil continuă să crească la stațiile de benzină din Moscova.

Potrivit Asociației de Combustibili din Moscova, prețurile motorinei au înregistrat o nouă creștere semnificativă săptămâna trecută, în timp ce și benzina a devenit vizibil mai scumpă.

Prețul mediu al motorinei în Moscova a crescut cu 56 de copeici pe litru în decursul săptămânii, ajungând la 78,49 ruble (aproximativ 0,98 dolari) pe litru. Benzina A-92 a crescut cu 24 de copeici, ajungând la 64,67 ruble (aproximativ 0,81 dolari) pe litru, în timp ce AI-95 a crescut cu 35 de copeici, ajungând la 71,46 ruble (aproximativ 0,89 dolari) pe litru.

Rusia a introdus, de asemenea, luni o interdicție privind exporturile de combustibil pentru avioane, pe fondul presiunilor crescânde asupra aprovizionării interne, o problemă tot mai strâns legată de atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere.

Restricțiile vor rămâne în vigoare în perioada 1 iunie – 30 noiembrie, cu excepții limitate. Autoritățile ruse au declarat că măsura are ca scop menținerea stabilității pe piața internă a combustibililor.

„Record”

Conform calculelor Bloomberg, Ucraina a stabilit un record de război în luna mai, atacând rafinăriile petroliere rusești de 16 ori pe parcursul lunii. Peste 10 atacuri suplimentare au vizat conductele de petrol, depozitele de stocare și porturile de export.

Până la jumătatea lunii mai, Statul Major al Ucrainei a declarat că 10 rafinării rusești au fost lovite numai în acea lună, forțând șase dintre ele să-și suspende operațiunile. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproximativ 10%.

Cifra a crescut probabil pe măsură ce atacurile au continuat, instalații importante precum rafinăriile din Iaroslavl și Perm fiind lovite de mai multe ori în decurs de câteva zile.

 

