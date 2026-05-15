Rusia și Ucraina au făcut un schimb de câte 205 prizonieri de război. Zelenski: „Majoritatea se aflau în captivitate din 2022”

Rusia și Ucraina au făcut un schimb de prizonieri de război, fiecare tabără eliberând 205 militari. Volodimir Zelenski a precizat că majoritatea soldaților ucraineni eliberați azi se aflau în captivitate din 2022, aceasta fiind prima etapă a schimbului de 1.000 de prizonieri de război convenit recent cu Rusia.

Ministerul rus al apărării a informat vineri despre un schimb de câte 205 prizonieri de război cu Ucraina, informează EFE şi AFP, potrivit Agerpres.

„Pe 15 mai, de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev au revenit 205 militari ruşi. În schimb, au fost predaţi 205 prizonieri de război ai forţelor armate ale Ucrainei”, a informat conducerea militară rusă.

Potrivit sursei citate, în acest moment prizonierii ruşi schimbaţi se află în Belarus, „unde primesc ajutor psihologic şi medical necesar”.

Ca şi în alte ocazii, schimbul a fost posibil datorită medierii umanitare a Emiratelor Arabe Unite, a indicat ministerul rus.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat la rândul său schimbul de prizonieri, publicând pe rețelele sociale imagini cu soldații ucraineni reveniți acasă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Astăzi, soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei, Gărzii Naționale și Serviciului de Grăniceri de Stat se întorc din captivitatea rusească. Aceasta este prima etapă a schimbului de 1.000 la 1.000 (prizonieri de război - n.r.).

Printre cei eliberați se numără soldați, sergenți și ofițeri. Majoritatea se aflau în captivitate rusească din 2022. Au apărat Ucraina la Mariupol și la Azovstal, în sectoarele Donețk, Lugansk, Harkov, Herson, Zaporijie, Sumî și Kiev, precum și la CNE Cernobîl”, a scris Zelenski într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Schimbul precedent, de câte 193 de prizonieri, a avut loc pe 24 aprilie.

În cadrul încetării focului convenită cu medierea preşedintelui american Donald Trump în perioada 9 - 11 mai, cu prilejul festivităţilor dedicate celui de-al 81-lea aniversări a victoriei Armatei Roşii asupra Germaniei naziste a fost prevăzut un schimb de câte 1.000 de prizonieri de război, care nu s-a concretizat până în prezent.

Negocierile, sub mediere americană, sunt suspendate de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie de bombardamente israeliano-americane asupra Iranului.

Ofensiva de mare amploare lansată în februarie 2022 de către Rusia în Ucraina este conflictul cel mai sângeros din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial, cu sute de mii de morţi de ambele părţi, conform estimărilor.

Editor : B.P.