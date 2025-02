Rusia a creat un departament secret pentru sabotaje și asasinate în întreaga Europă. Cine face parte din SSD și cine e la conducere

Wall Street Journal, citând oficiali occidentali de informații, a raportat că serviciile secrete ruse operează o nouă unitate din umbră care vizează Occidentul și efectuează atacuri secrete în Europa și în alte țări.

„Cunoscută sub numele de Departamentul de Sarcini Speciale, aceasta are sediul în cartierul general al serviciilor de informații militare ruse, un complex întins din sticlă și oțel de la periferia Moscovei, cunoscut sub numele de acvariu. Operațiunile sale, care nu au fost raportate anterior, au inclus tentative de asasinat, sabotaj și un complot de a pune dispozitive incendiare pe avioane.”

Oficiali anonimi au declarat pentru WSJ că înființarea departamentului semnalează poziția de război a Moscovei împotriva Occidentului.

Sursele au dezvăluit că departamentul a fost creat în 2023 ca răspuns la sprijinul occidental pentru Ucraina și „include veterani ai unora dintre cele mai îndrăznețe operațiuni clandestine ale Rusiei din ultimii ani”.

Sursele spun că Putin consideră Occidentul complice la atacurile Ucrainei împotriva Rusiei, în special la explozia conductei Nord Stream, la asasinarea unor oficiali de rang înalt din Moscova și la loviturile cu rachete occidentale cu rază lungă de acțiune.

„Rusia consideră că se află în conflict cu ceea ce numește „Occidentul colectiv” și acționează în consecință, până la a ne amenința cu atacul nuclear și a-și consolida armata”, a declarat James Appathurai, adjunctul secretarului general adjunct al NATO pentru inovare, hibrid și cibernetică.

Cine face parte din SSD

Oficialii serviciilor secrete occidentale consideră că departamentul nou identificat, cunoscut sub acronimul rusesc SSD, a orchestrat mai multe atacuri recente împotriva Occidentului, inclusiv un atentat la viața directorului general al unui producător german de armament și un complot de plasare a unor dispozitive incendiare pe avioanele folosite de gigantul de transport DHL.

SSD a unit diferite facțiuni ale serviciilor de informații rusești, preluând anumite competențe de la FSB, cea mai mare agenție de informații a țării, și absorbind Unitatea 29155, pe care serviciile de informații occidentale și agențiile de aplicare a legii o consideră responsabilă de otrăvirea agentului dublu rus Serghei Skripal în Regatul Unit în 2018.

Oficialii serviciilor de informații occidentale susțin că SSD are cel puțin trei obiective principale: executarea de asasinate și sabotaje în străinătate, infiltrarea în companii și universități occidentale și recrutarea și instruirea agenților străini. Departamentul a încercat să recruteze agenți din Ucraina, țări în curs de dezvoltare și țări cu legături strânse cu Rusia, precum Serbia. În plus, SSD operează un centru de operațiuni speciale de elită, Senezh, unde Rusia antrenează o parte din forțele sale speciale.

Cine conduce SSD

WSJ notează că generalul-colonel Andrei Averianov și adjunctul său, generalul-locotenent Ivan Kasianenko, sunt responsabili de departament. Poliția cehă îl caută pe Averianov sub suspiciunea de implicare într-o operațiune din 2014 de aruncare în aer a unui depozit de muniții.

WSJ scrie că, în decembrie, Uniunea Europeană a impus sancțiuni unei unități a departamentului, fără a preciza numele SSD, pentru organizarea de „lovituri de stat, asasinate, atentate și atacuri cibernetice” în Europa și în alte țări.

În decembrie, SUA au pus sub acuzare membrii SSD pentru acuzații similare. Departamentul de Stat al SUA oferă o recompensă de până la 10 milioane USD pentru orice informații despre cei cinci membri acuzați de atacuri cibernetice asupra Ucrainei.

„Activitățile ostile ale SSD au atins apogeul vara trecută, dar s-au diminuat recent, potrivit oficialilor americani și europeni. Potrivit celor doi șefi ai serviciilor de informații europene, această încetinire a activității ar putea avea drept scop crearea unui spațiu diplomatic de negociere pentru Moscova cu noua administrație americană”, notează WSJ.

