Live TV

„În vizorul lui Putin”. Fără perspective de pace, Rusia se apropie periculos de obiectivul său de a ocupa Donbas în totalitate

Data publicării:
Vladimir Putin
Problema Donbas-ului este împinsă în față în contextul negocierilor. Foto: Profimedia
Din articol
Confruntarea decisivă a lui 2025 Ce urmărește armata lui Putin Regiunea Dnipropetrovsk Lîman

În timpul întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Alaska, pe 15 august, președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut Ucrainei să-și retragă forțele din regiunile Lugansk și Donetsk, în schimbul înghețării, de către Rusia, a liniilor frontului, în regiunile Herson și Zaporijia. Indiferent dacă un acord de pace este sau nu la orizont, cererile lui Putin pun în lumină prioritățile militare pe termen scurt ale Kremlinului: Rusia rămâne hotărâtă să ocupe întreg Donbasul, în timp ce alte părți ale frontului par să fie mai puțin importante pentru Putin, arată jurnaliștii Meduza.

Perspectiva cuceririi orașului Zaporojia sau a regiunii Herson pare să fi fost abandonată. Probabil, este de părere Kremlinul, cucerirea acestor teritorii este nerealistă pe termen mediu, deoarece ambele ar necesita traversarea forțată a râului Dnipro.

Cu toate acestea, obiectivul lui Putin de a ocupa în totalitate Donbas nu pare imposibil de atins. În ultimul an, armata rusă a capturat peste 4.000 de kilometri pătrați de teritoriu puternic fortificat în regiunile Donețk și Lugansk, chiar și în timp ce a deturnat forțe importante către bătălia din regiunea rusă Kursk. Aproximativ 6.000 de kilometri pătrați de teritoriu din Donbas rămân sub control ucrainean.

profimedia-0945421563
Războiul din Ucraina durează de aproape trei ani și a făcut sute de mii de victime. Foto: Profimedia Images

Forma ofensivei rusești reflectă, de asemenea, prioritățile Kremlinului. Trupele rusești avansează spre nord, de la Donețk, către ceea ce Forțele Armate Ucrainene (AFU) consideră a fi principalul lor bastion din regiune - aglomerarea Kramatorsk-Sloviansk. Rezervele rusești din alte părți ale frontului sunt treptat redistribuite acolo.

Anterior, comandanții ruși foloseau orașul Pokrovsk ca „momeală”, atrăgând forțele ucrainene către acesta în timp ce loveau în altă parte. Acum, însă, capturarea sa este considerată esențială pentru avansarea spre nord, către Kramatorsk. Dar ofensiva din ultimul an a prelungit linia frontului în jurul Pokrovskului cu zeci de kilometri, forțând o schimbare de tactică: porțiuni mari sunt lăsate neapărate, oferind ambelor armate oportunități de a se strecura în spatele liniilor inamice. Aceste străpungeri tactice, de obicei cu o adâncime de 10-20 de kilometri, nu au reușit până acum să producă o ruptură completă a frontului, deoarece pot fi contenite prin atacuri cu drone.

Confruntarea decisivă a lui 2025

Această bătălie neobișnuită la est și sud de Pokrovsk ar putea deveni confruntarea decisivă a anului 2025. Armata rusă deține un avantaj numeric semnificativ acolo, dar numărul în sine nu garantează victoria.

În ciuda concentrării unor rezerve importante în apropierea localității Dobropillia - aproximativ trei brigăzi -, Forțele Armate Ucrainene (AFU) nu au reușit să elimine „pătrunderea” Rusiei între Pokrovsk și Kostiantinivka, în direcția autostrăzii Dobropillia-Kramatorsk.

Război în Ucraina. Foto: Shutterstock

Trupele ruse continuă să mențină pozițiile în jurul Kucheriv Yar, la aproximativ 13 kilometri de linia frontului, așa cum era la mijlocul lunii august, înainte de breșă.

AFU a încercat să „strângă” forțele rusești care au pătruns - Brigada 132 de pușcași motorizați separată a Armatei 51 - de pe ambele flancuri și a reușit să pătrundă în apărarea rusă lângă Nikanorivka, la baza breșei.

Pe flancul estic, Armata 51 a desfășurat propriile rezerve și a încercat să avanseze spre Shakhove prin Volodimirivka. În același timp, unități din Divizia 20 de pușcași motorizați a Armatei 8 ruse au avansat spre Shakhove din sud-est, din direcția Poltavka. Cucerirea Shakhove, un nod rutier strategic, ar asigura poziția trupelor rusești care avansează spre Dobropillia.

Deocamdată, luptele continuă în jurul Volodimirivka. Atât Ministerul Apărării al Rusiei, cât și comandantul-șef al AFU, Oleksandr Syrskyi, susțin că forțele lor controlează satul, Sîrski folosind chiar expresia „AFU l-a eliberat”. 

Ce urmărește armata lui Putin

Comandanții ruși nu par să considere avansarea spre nord, în direcția Dobropillia, ca fiind obiectivul lor principal: cea mai mare parte a Armatei 51 avansează spre vest, în direcția Mirnohrad și în jurul Pokrovsk, dinspre nord. Și aici, AFU a angajat rezerve și a contraatacat din periferia nordică a Novoekonomichne către Malinivka.

„Bloggerii de război” ruși, critici față de comanda militară, susțin că forțele ucrainene au avansat trei-patru kilometri în pozițiile Brigăzii 5 de infanterie motorizată separată a Armatei 51, ajungând în satul Mirne.  O altă grupare a Armatei 51 nu a reușit până acum să străpungă orașul Rodinske până la periferia nordică a Pokrovsk și să taie cele două drumuri care leagă Pokrovsk de Dobropillia, care trec prin Rodinske și prin Hrișine.

Annual Army Games defense technology international exhibition in Moscow, Russia - 24 Aug 2021
Lansatorul multiplu de rachete fără echipaj dezvoltat de ruși este bazat pe designul sistemului TOS-1A, pe care armata rusă l-a folosit deja în războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Între timp, Armata a 2-a a Rusiei, care a încercat să pătrundă în centrul orașului Pokrovsk cu mici grupuri de asalt din sud, pare să fi abandonat aceste eforturi: în ultima săptămână, nici partea rusă, nici cea ucraineană nu au publicat imagini cu luptele urbane. Forțele ucrainene au afirmat că orașul a fost „curățat”, deși trupele de asalt ruse ar putea fi încă prezente la periferia sud-vestică.

Trupele din Armata a 2-a a Rusiei și-au intensificat, de asemenea, activitatea în sud-vestul Pokrovskului, cucerind cea mai mare parte a localității Udachne, unde ofensiva lor se blocase cu șase luni în urmă. Apărarea ucraineană din această zonă și din apropierea localității Novopavlivka s-a slăbit după ce Brigada 79 de asalt aerian a Forțelor Armate Ucrainene, care lupta în zonă, a fost redislocată la Dobropillia.

Citește și Ce rol strategic joacă regiunea Dnipropetrovsk, în care armata rusă a cucerit deja două localități. „Primul atac de amploare”

Comandanții ruși consideră că avansarea mai departe spre nord - către Dobropillia și Druzhkivka - este imposibilă fără cucerirea Pokrovskului. Drept urmare, este probabil să încerce un asalt direct asupra orașului. Gruparea rusă „Tsentr” dispune de rezerve importante pentru o astfel de operațiune: întreaga Armata 41 și Divizia 90 de tancuri a Gărzii, dislocate anterior în sud-vestul și sudul Pokrovskului.

O altă țintă imediată este Kostiantynivka. După ce o parte din Brigada 93 a AFU a fost redistribuită din nordul Toretskului (n.r. în apropierea capătului estic al rezervorului Kleban-Bikske) pe frontul Dobropillia, ofensiva Rusiei în zonă s-a accelerat. Forțele ruse au capturat cea mai mare parte din Oleksandro-Shultine, au avansat până la malul rezervorului de la Katerinivka și încearcă acum să avanseze prin Stupochki spre Kostiantinivka.

O altă ofensivă rusă vine din periferia nordică a Chasiv Yar, cu scopul de a ocoli Kostiantinivka din nord. Acolo, însă, avansul lor este blocat de o zonă fortificată importantă a AFU la Maiske.

Regiunea Dnipropetrovsk

Contingentul rus „Vostok” continuă să avanseze peste granița regională Donețk-Dnipropetrovsk, la nord și vest de Velyka Novosilka, în ciuda contraofensivelor persistente ale Ucrainei. Forțele ruse au capturat mai multe sate din văile râurilor Vovcha și Vorona.

De asemenea, au traversat Vovcha și au capturat satul Filiya, situat la periferia sudică a orașului Novopavlivka. Criza de pe linia defensivă de-a lungul frontierei regiunii Dnipropetrovsk pare să fi forțat comandamentul ucrainean să trimită rezerve, posibil chiar din regiunea Sumî.

Lîman

În direcția Lîman, grupurile de asalt rusești au străpuns Torske și au avansat spre sud, în direcția Yampil, singura legătură rutieră între forțele ucrainene din pădurile Kreminna și restul teritoriului controlat de Ucraina. Se pare că trupele ucrainene ar putea fi în curând forțate să abandoneze pădurile, unde luptele se desfășoară încă din toamna anului 2022.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
5
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ARH N17 TURC RETINUT PISTOLAR IMPUSCATURI TERASA CENTRUL VECHI VO 250825_00160
Turcul care ar fi comandat atacul armat din Centrul Vechi a fost...
01423602-344a-4e43-a746-d0313d8c1bbf
Accident grav pe Valea Oltului: un copil de 3 ani a murit. Șase...
sedinta de guvern ilie bolojan
Ce a decis Coaliția pentru reforma locală: modificări la păcănele și...
tancuri rusești distruse sau blocate în mlaștină în Ucraina
Scutul mlăștinos al Europei. Soluția „2 în 1” găsită de UE pentru...
Ultimele știri
Marco Rubio a transmis un mesaj de felicitare pentru Republica Moldova. Ce a scris oficialul american
„Un ipocrit”. Phenianul este revoltat în urma declarațiilor din Biroul Oval ale președintelui sud-coreean. De la ce a pornit scandalul
Dronele ucrainene au distrus peste 100 de vehicule rusești pe frontul Novopavlivka în luna august. „O lovitură unică, una la un milion”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ucrainenii distrus drone lansate de rusi
Ce rol strategic joacă regiunea Dnipropetrovsk, în care armata rusă a cucerit deja două localități. „Primul atac de amploare”
Ukrainian Artillery Brigade Shoots American M777 Cannon On Russian Position
Kievul recunoaște în premieră că trupele ruse au pătruns într-o nouă regiune a Ucrainei. „Da, au intrat, luptele continuă”
July Storm Naval Exercise In Murmansk Region
Marina rusă face manevre militare în Marea Baltică, după ce Trump a anunțat că trimite două submarine nucleare în apropierea Rusiei
WJV1qk-n42H2b9tz-ezgif.com-optimize
Momentul în care o mașină plină de soldați ruși e aruncată în aer de explozia unei mine în zona Pokrovsk
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
De ce este crucială regiunea Donețk pentru apărarea Ucrainei? Putin, dispus să înghețe războiul în schimbul cedării teritoriului
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, detalii intime despre iubirea cu Harry. Cine a spus primul "Te iubesc" și când a știut că s-a...
Cancan
Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România
Fanatik.ro
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Taylor Swift, cerută de soție cu un inel fabulos: "Profa de engleză se mărită cu proful de sport". Cum a...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță