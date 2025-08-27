„În vizorul lui Putin”. Fără perspective de pace, Rusia se apropie periculos de obiectivul său de a ocupa Donbas în totalitate

În timpul întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Alaska, pe 15 august, președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut Ucrainei să-și retragă forțele din regiunile Lugansk și Donetsk, în schimbul înghețării, de către Rusia, a liniilor frontului, în regiunile Herson și Zaporijia. Indiferent dacă un acord de pace este sau nu la orizont, cererile lui Putin pun în lumină prioritățile militare pe termen scurt ale Kremlinului: Rusia rămâne hotărâtă să ocupe întreg Donbasul, în timp ce alte părți ale frontului par să fie mai puțin importante pentru Putin, arată jurnaliștii Meduza.

Perspectiva cuceririi orașului Zaporojia sau a regiunii Herson pare să fi fost abandonată. Probabil, este de părere Kremlinul, cucerirea acestor teritorii este nerealistă pe termen mediu, deoarece ambele ar necesita traversarea forțată a râului Dnipro.

Cu toate acestea, obiectivul lui Putin de a ocupa în totalitate Donbas nu pare imposibil de atins. În ultimul an, armata rusă a capturat peste 4.000 de kilometri pătrați de teritoriu puternic fortificat în regiunile Donețk și Lugansk, chiar și în timp ce a deturnat forțe importante către bătălia din regiunea rusă Kursk. Aproximativ 6.000 de kilometri pătrați de teritoriu din Donbas rămân sub control ucrainean.

Forma ofensivei rusești reflectă, de asemenea, prioritățile Kremlinului. Trupele rusești avansează spre nord, de la Donețk, către ceea ce Forțele Armate Ucrainene (AFU) consideră a fi principalul lor bastion din regiune - aglomerarea Kramatorsk-Sloviansk. Rezervele rusești din alte părți ale frontului sunt treptat redistribuite acolo.

Anterior, comandanții ruși foloseau orașul Pokrovsk ca „momeală”, atrăgând forțele ucrainene către acesta în timp ce loveau în altă parte. Acum, însă, capturarea sa este considerată esențială pentru avansarea spre nord, către Kramatorsk. Dar ofensiva din ultimul an a prelungit linia frontului în jurul Pokrovskului cu zeci de kilometri, forțând o schimbare de tactică: porțiuni mari sunt lăsate neapărate, oferind ambelor armate oportunități de a se strecura în spatele liniilor inamice. Aceste străpungeri tactice, de obicei cu o adâncime de 10-20 de kilometri, nu au reușit până acum să producă o ruptură completă a frontului, deoarece pot fi contenite prin atacuri cu drone.

Confruntarea decisivă a lui 2025

Această bătălie neobișnuită la est și sud de Pokrovsk ar putea deveni confruntarea decisivă a anului 2025. Armata rusă deține un avantaj numeric semnificativ acolo, dar numărul în sine nu garantează victoria.

În ciuda concentrării unor rezerve importante în apropierea localității Dobropillia - aproximativ trei brigăzi -, Forțele Armate Ucrainene (AFU) nu au reușit să elimine „pătrunderea” Rusiei între Pokrovsk și Kostiantinivka, în direcția autostrăzii Dobropillia-Kramatorsk.

Trupele ruse continuă să mențină pozițiile în jurul Kucheriv Yar, la aproximativ 13 kilometri de linia frontului, așa cum era la mijlocul lunii august, înainte de breșă.

AFU a încercat să „strângă” forțele rusești care au pătruns - Brigada 132 de pușcași motorizați separată a Armatei 51 - de pe ambele flancuri și a reușit să pătrundă în apărarea rusă lângă Nikanorivka, la baza breșei.

Pe flancul estic, Armata 51 a desfășurat propriile rezerve și a încercat să avanseze spre Shakhove prin Volodimirivka. În același timp, unități din Divizia 20 de pușcași motorizați a Armatei 8 ruse au avansat spre Shakhove din sud-est, din direcția Poltavka. Cucerirea Shakhove, un nod rutier strategic, ar asigura poziția trupelor rusești care avansează spre Dobropillia.

Deocamdată, luptele continuă în jurul Volodimirivka. Atât Ministerul Apărării al Rusiei, cât și comandantul-șef al AFU, Oleksandr Syrskyi, susțin că forțele lor controlează satul, Sîrski folosind chiar expresia „AFU l-a eliberat”.

Ce urmărește armata lui Putin

Comandanții ruși nu par să considere avansarea spre nord, în direcția Dobropillia, ca fiind obiectivul lor principal: cea mai mare parte a Armatei 51 avansează spre vest, în direcția Mirnohrad și în jurul Pokrovsk, dinspre nord. Și aici, AFU a angajat rezerve și a contraatacat din periferia nordică a Novoekonomichne către Malinivka.

„Bloggerii de război” ruși, critici față de comanda militară, susțin că forțele ucrainene au avansat trei-patru kilometri în pozițiile Brigăzii 5 de infanterie motorizată separată a Armatei 51, ajungând în satul Mirne. O altă grupare a Armatei 51 nu a reușit până acum să străpungă orașul Rodinske până la periferia nordică a Pokrovsk și să taie cele două drumuri care leagă Pokrovsk de Dobropillia, care trec prin Rodinske și prin Hrișine.

Între timp, Armata a 2-a a Rusiei, care a încercat să pătrundă în centrul orașului Pokrovsk cu mici grupuri de asalt din sud, pare să fi abandonat aceste eforturi: în ultima săptămână, nici partea rusă, nici cea ucraineană nu au publicat imagini cu luptele urbane. Forțele ucrainene au afirmat că orașul a fost „curățat”, deși trupele de asalt ruse ar putea fi încă prezente la periferia sud-vestică.

Trupele din Armata a 2-a a Rusiei și-au intensificat, de asemenea, activitatea în sud-vestul Pokrovskului, cucerind cea mai mare parte a localității Udachne, unde ofensiva lor se blocase cu șase luni în urmă. Apărarea ucraineană din această zonă și din apropierea localității Novopavlivka s-a slăbit după ce Brigada 79 de asalt aerian a Forțelor Armate Ucrainene, care lupta în zonă, a fost redislocată la Dobropillia.

Comandanții ruși consideră că avansarea mai departe spre nord - către Dobropillia și Druzhkivka - este imposibilă fără cucerirea Pokrovskului. Drept urmare, este probabil să încerce un asalt direct asupra orașului. Gruparea rusă „Tsentr” dispune de rezerve importante pentru o astfel de operațiune: întreaga Armata 41 și Divizia 90 de tancuri a Gărzii, dislocate anterior în sud-vestul și sudul Pokrovskului.

O altă țintă imediată este Kostiantynivka. După ce o parte din Brigada 93 a AFU a fost redistribuită din nordul Toretskului (n.r. în apropierea capătului estic al rezervorului Kleban-Bikske) pe frontul Dobropillia, ofensiva Rusiei în zonă s-a accelerat. Forțele ruse au capturat cea mai mare parte din Oleksandro-Shultine, au avansat până la malul rezervorului de la Katerinivka și încearcă acum să avanseze prin Stupochki spre Kostiantinivka.

O altă ofensivă rusă vine din periferia nordică a Chasiv Yar, cu scopul de a ocoli Kostiantinivka din nord. Acolo, însă, avansul lor este blocat de o zonă fortificată importantă a AFU la Maiske.

Regiunea Dnipropetrovsk

Contingentul rus „Vostok” continuă să avanseze peste granița regională Donețk-Dnipropetrovsk, la nord și vest de Velyka Novosilka, în ciuda contraofensivelor persistente ale Ucrainei. Forțele ruse au capturat mai multe sate din văile râurilor Vovcha și Vorona.

De asemenea, au traversat Vovcha și au capturat satul Filiya, situat la periferia sudică a orașului Novopavlivka. Criza de pe linia defensivă de-a lungul frontierei regiunii Dnipropetrovsk pare să fi forțat comandamentul ucrainean să trimită rezerve, posibil chiar din regiunea Sumî.

Lîman

În direcția Lîman, grupurile de asalt rusești au străpuns Torske și au avansat spre sud, în direcția Yampil, singura legătură rutieră între forțele ucrainene din pădurile Kreminna și restul teritoriului controlat de Ucraina. Se pare că trupele ucrainene ar putea fi în curând forțate să abandoneze pădurile, unde luptele se desfășoară încă din toamna anului 2022.

