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Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova înainte de Summitul NATO. Rusia spune că 36 au fost doborâte în apropierea capitalei

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ATACMS missiles strike Berdiansk and Luhansk
Foto: Shutterstock
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Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova în noaptea de luni spre marţi, a anunţat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, în ziua în care la Ankara începe summitul NATO la care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este invitat.

„De aseară şi până la ora 6 dimineaţa, peste 430 de drone au zburat în direcţia regiunii Moscova. Majoritatea au fost neutralizate de forţele de apărare aeriană la distanţe mari. Treizeci şi şase de drone inamice au fost distruse în apropiere de Moscova”, a scris Sobianin pe reţelele sociale, scrie AFP preluată de Agerpres.

Aceste atacuri cu drone ucrainene vin la scurt timp după bombardamentele ruseşti deosebit de intense împotriva Ucrainei, soldate cu cel puţin 28 de morţi, dintre care 26 la Kiev şi în regiunea capitalei, potrivit autorităţilor, dar şi în contextul summitului Alianţei Nord-Atlantice care începe marţi la Ankara.

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La această reuniune, aliaţii europeni ai Ucrainei intenţionează să îşi reafirme sprijinul pentru Zelenski, care este invitat la cina inaugurală oferită de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Potrivit unor surse diplomatice, ţările europene din cadrul NATO se vor angaja la Ankara să ofere un ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro Ucrainei în 2026 şi 2027.

În ultimele săptămâni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra teritoriului Rusiei, acestea vizând în mod special infrastructurile de hidrocarburi în încercarea de a perturba veniturile care finanţează efortul de război al Moscovei.

Editor : Ana Petrescu

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