Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina

Data publicării:
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Washingtonul a luat cursul către „dominația economică” în lume și a renunțat, de fapt, la îndeplinirea „acordurilor de la Anchorage” privind Ucraina, încheiate în august 2025, care presupun cedarea fără luptă a întregului teritoriu al Donbasului către Moscova. Acest lucru a fost declarat de șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. „Se pare că ni se spune că trebuie să rezolvăm problema ucraineană.

La Anchorage, am acceptat propunerea Statelor Unite... Adică, dacă abordăm problema ca niște bărbați – ei au propus, noi am fost de acord, problema trebuie rezolvată... Se pare că au propus în privința Ucrainei și noi eram pregătiți, iar acum ei nu mai sunt pregătiți”, a declarat ministrul într-un interviu acordat canalului TV BRICS.

Potrivit lui Lavrov, în ciuda faptului că Rusia și SUA au convenit să treacă la „o cooperare pe scară largă, cuprinzătoare și reciproc avantajoasă”, partea americană continuă să ducă o politică anti-rusă. „Deocamdată, în practică, totul pare să fie invers: se introduc noi sancțiuni, se organizează războiul împotriva tancurilor petroliere, după cum știți, în largul mării, încălcând Convenția privind dreptul maritim. Se încearcă să se interzică Indiei și altor parteneri ai noștri să cumpere energie ieftină și accesibilă din Rusia... Adică, pe plan economic, americanii au declarat, în general, obiectivul dominării economice”, s-a plâns șeful MAE al Federației Ruse. El a adăugat că SUA utilizează „un număr foarte mare de măsuri coercitive” – sancțiuni, taxe, interdicții directe, „interzic chiar și comunicarea cu unii”.

De asemenea, ministrul a declarat că administrația lui Donald Trump nu a abrogat legile pe care fostul președinte american Joe Biden „le-a adoptat pentru a pedepsi Rusia” după începerea războiului. „În aprilie a fost prelungită legea privind starea de urgență, al cărei nucleu este pedepsirea Rusiei, introducerea de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv înghețarea rezervelor noastre valutare. Este scris chiar așa: în legătură cu comportamentul ostil al Rusiei în domeniul politicii externe”, a declarat ministrul.

Rusia, Ucraina și SUA au purtat două runde de negocieri în Emiratele Arabe Unite, în perioada 23-24 ianuarie și 4-5 februarie. Delegația rusă a fost condusă de șeful Statului Major General al Armatei Ruse, Igor Kostyukov, iar negociatorii ucraineni de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Potrivit unor surse familiarizate cu situația, citate de Reuters, Kremlinul insistă în continuare să i se cedeze întreg Donbasul, în timp ce Ucraina consideră aceste cereri inacceptabile, menționând că este pregătită să creeze o zonă demilitarizată de liber schimb în regiune. Deocamdată nu s-a ajuns la un compromis cu privire la acest punct cheie.

De asemenea, nu se reușește să se ajungă la un acord cu privire la soarta centralei nucleare de la Zaporojia: Rusia a respins propunerea administrației Trump de a transfera centrala sub controlul SUA, pentru ca aceasta să furnizeze energie atât teritoriilor controlate de Rusia, cât și Ucrainei. O sursă bine informată a TASS din partea rusă a comunicat că lucrările la acordul de pace vor dura cel puțin o lună și jumătate, chiar și în cazul unui derulării favorabile a negocierilor.

