„M-au sufocat cu pungi, m-au torturat, au simulat execuția, m-au violat”. Povestea sfâșietoare a unei ucrainence reținută de FSB

La sfârșitul lunii octombrie 2025, Tribunalul Penal Internațional de la Haga a acceptat mărturia Olenei Yagupova, o locuitoare a orașului Kamianka-Dniprovska, în regiunea Zaporojie. Ucraineanca a povestit publicației The Insider cum a fost răpită de soldații ruși, a îndurat torturi și abuzuri și a ajuns în sclavie.

„Oamenii au început să dispară de la bun început”

Olena Yagupova spune că la o săptămână după începerea invaziei la scară largă, „orașul nostru a fost ocupat. Mai întâi, au intrat în regiunea Herson prin Chonhar, iar câteva ore mai târziu se aflau în orașul nostru. Au fost lupte în unele locuri, iar Mariupolul a fost complet distrus din temelii. Aici, totul era liniște. Poate pentru că Centrala Nucleară Zaporojie se află la 15 kilometri distanță – ar trebui să fii complet nebun ca să te angajezi în lupte grele. Au introdus controlul pașapoartelor, o stare de asediu și au început să adune oamenii pe străzi, apoi să meargă din ușă în ușă. Asta au numit ei „restaurarea ordinii” și eliberarea noastră. Oamenii au început să dispară imediat, pentru că primul lucru de care aveau nevoie era să se apropie. Aveau nevoie de tranșee și fortificații. Și cine trebuia să le construiască? Nu ei înșiși, dacă existau oameni prin preajmă care puteau face asta gratuit”, a declarat femeia.

La fel, Olena a menționat că toți oamenii au fost adunați, inclusiv pe cei care lucrau la centrala nucleară.

„Aveau liste cu angajații centralei. Poate că unii au rămas de bunăvoie, dar cei care s-au ascuns și nu au vrut să [lucreze pentru ei] au fost aruncați în gropi și torturați cu șocuri electrice. Unii nu au mai putut suporta și au fost de acord să coopereze. Alții au fost forțați să sape fortificații.

Printre cunoștințele mele, unii nu s-au mai întors deloc, iar unii, știu, sunt acum undeva în „Mordovia”, într-un centru de arest preventiv, transferați acolo. Nu aveam nicio comunicare. Nu erau operatori ucraineni acolo și nu atacau turnurile de pe teritoriul controlat de Ucraina. Nu aveam cum să aflăm vești, dar localnicii vorbeau între ei. Oamenii spuneau: au luat pe cineva aici, au luat pe cineva acolo, acesta a plecat de acasă pentru cinci minute și l-au apucat imediat. Din ce motiv? Nimeni nu explică nimic.

Unii au încercat să plece. Unii au reușit, altora nu li s-a permis să plece. Nici măcar nu am încercat, mi-era teamă, pentru că atât de mulți dintre cei care au plecat nu au ajuns niciodată pe teritoriul controlat de Ucraina, dispărând chiar la acest punct de control. Am înțeles că, dacă aș dispărea pe parcurs, nimeni nu ar ști. Și dacă ar veni după mine aici, măcar vecinii m-ar vedea și ar putea să le spună familiei mele”, a menționat Olena Yagupova

„M-au sufocat cu pungi, m-au torturat cu electricitate, au simulat execuția”

Au venit la mine pe 6 octombrie 2022. Soțul meu este militar, servește în Armata Ucraineană, iar atunci era în serviciu. Eu însămi am lucrat toată viața în administrația publică regională <înainte de război, Olena era angajată la Centrul de prestare a serviciilor administrative — The Insider>. De aceea m-au considerat nesigură.

Nu aveau niciun mandat și nicio acuzație. Nu am fost nicăieri, nu am participat la nimic, nu am dat like la nimic. Dar asta nu garantează nimic în timpul ocupației, poți să nu faci nimic și tot vei fi împușcat. Au venit la mine un reprezentant al FSB, care s-a prezentat ca fiind Zanevski Ian Viacheslavovici, și membri ai DNR.

Zanevski spune: „Tu îi dai pe toți pe acea parte, trebuie să te percheziționez și să te pun la muncă”. Apoi a avut loc percheziția, dar ei nu căutau nimic, ci doar se uitau ce pot lua. Bineînțeles, ulterior au luat totul. Au transportat totul cu mașinile mele, erau două mașini, una a soțului meu, cealaltă a mea. Casa a rămas goală.

M-au dus la cea mai apropiată secție de poliție de pe aceeași stradă. M-au dus într-un birou, m-au legat de un scaun și au început să mă tortureze. M-au lovit în cap cu o sticlă de doi litri, m-au sufocat cu pungi de celofan, cu fire electrice. Au adus propriul lor curent electric, au imitat execuția, în general, tot ce este clasic în acest gen, tot ce au în arsenal.

Mi-au spart capul, am avut o leziune cranio-cerebrală închisă, mi-au rupt două discuri la nivelul coloanei cervicale. Voiau să mă calomniez pe mine sau pe altcineva. Nici măcar nu știu pe cine ar fi trebuit să aleg. M-au lovit în cap cu o sticlă de doi litri, m-au strangulat cu cabluri, au imitat o execuție, m-au violat, în general, totul conform clasicilor genului.

Ei nu au încercat să afle nimic concret. Scopul lor principal era să mă facă să recunosc ceva ce nu am făcut – de exemplu, că am coordonat focul, că am fost liderul unui grup de persoane care au desfășurat activități subversive în vară, că m-am ocupat de alte activități sau că am participat la acest grup.

Tortura a durat două zile. Apoi am petrecut patru luni în arest preventiv, dormind pe podea rece, în compania șobolanilor. Pur și simplu stăteam acolo, fără nicio acuzație. Nu mi-au spus nimic. În arest preventiv, un gardian mi-a dat o carte să o citesc. „Citește-o, îți va fi de folos”, mi-a spus. „Procesul de la Nürnberg”. Probabil că ne consideră naziști. Dar acolo scrie despre ei. Am citit-o, apropo. Și tocmai din acel moment am crezut că criminalii vor fi pedepsiți.

În arest preventiv, scopul tău este să trăiești o zi. Nu ai planuri: când voi ieși la libertate... Dimineața a început – să trăiești până seara. Ai trăit? Nu este sigur că vei trăi până dimineața. Dimineața, te trezești...

În arest preventiv, scopul tău este să trăiești o zi

La început, eram singură în celulă. După vreo săptămână, m-au mutat într-o celulă cu trei paturi, în care erau 10-15 persoane. Aproape toți dormeam pe podea. Era frig, era noiembrie, decembrie. În decembrie erau -20 °C. Fără medicamente, cu capul spart, totul te doare, tensiunea crește. Nu știi dacă astăzi vei fi împușcat.

Ne trezeam pe la șase dimineața. Dar nu ne scoteau afară, stăteam tot timpul în celulă. Ne hrăneau o dată pe zi cu o porcărie, terci de grâu fiert, nu aveam apă nici tehnică, nici potabilă, uneori ne dădeau puțină, dar foarte puțină. Le plăcea foarte mult să ne oblige să cântăm imnul Rusiei noaptea, uneori două-trei ore la rând. Trebuia să cântăm în picioare, iar în acest timp celulele se deschideau pe rând și toți erau bătuți cu bastoane.

În celula mea erau locuitori din localitățile din apropiere, nu erau infractori politici, ci oameni obișnuiți. Cineva ieșea cu cinci minute mai devreme sau mai târziu la ora de stingere, cineva era denunțat. Ne-au adunat doar pentru a ne trimite apoi în lagărele de muncă. Ne amenințau că încă nu suntem în Rusia, că este încă teritoriu ocupat, că odată ajunși acolo, în Kolyma, nu ne vom mai întoarce niciodată.

Numărul deținuților din celulă varia între 10 și 15. Oamenii erau luați, nu știam unde, poate erau trimiși undeva mai departe. Închisoarea nu era din cauciuc – pentru a putea închide alții, trebuia să-i scoată pe aceștia.

„Ne obligau să săpăm tranșee și să deminăm câmpurile”

Din SIZO m-au trimis într-un lagăr de muncă pe 18 ianuarie 2023. Înainte de asta, au filmat un videoclip în care se pretindea că persoana respectivă era eliberată, pentru ca rudele să nu o mai caute și pentru a se debarasa de responsabilitate. Pe internet sunt foarte multe astfel de videoclipuri. Când am ieșit din închisoare, le-am adunat pe toate, despre mine și despre toți cei care au fost cu noi în lagăr.

