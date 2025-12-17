Live TV

Măsură disperată în Rusia împotriva dronelor ucrainene. Toate telefoanele mobile vor fi înscrise într-un registru de stat

Data publicării:
Un bărbat se uită pe telefonul mobil în Piața Roșie din Moscova.
Un bărbat se uită pe telefonul mobil în Piața Roșie din Moscova. Foto: Profimedia Images

Autoritățile ruse intenționează să înregistreze toate telefoanele mobile ale cetățenilor ruși și să le introducă în registrul de stat. Pentru aceasta, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiilor Informaționale va crea în 2026 o bază de date cu numerele unice ale dispozitivelor – IMEI, a declarat Dmitri Ugnivenko, adjunctul ministrului. El a explicat necesitatea unei astfel de măsuri prin lupta împotriva dronelor ucrainene.

„Dacă vom crea această bază de date și le vom lega de numere concrete, vom putea identifica cu certitudine că SIM-cardul nu se află în UAV și atunci, să sperăm, poate că acest regim de blocare [a internetului mobil] va fi ușor relaxat. Pentru că aceasta este deja o legătură mai precisă”, a declarat Ugnivenko la ședința Consiliului Public al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiilor Informaționale (citat din „Interfax”).

IMEI (International Mobile Equipment Identity) este un număr unic de 15 cifre care este atribuit fiecărui dispozitiv mobil (smartphone, tabletă, ceas sau modem) și servește la identificarea acestuia. În combinație cu cartela SIM, IMEI permite identificarea proprietarului gadgetului. Încă din 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) a propus crearea unei baze unice de coduri unice pentru dispozitive. Potrivit surselor „Kommersant”, FSB a menționat că inițiativa va spori eficiența operațiunilor de căutare și va contribui la „prevenirea acțiunilor ilegale care implică utilizarea telefoanelor mobile”. La acea vreme, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiilor Informaționale a susținut propunerea FSB și a promis să pregătească cadrul normativ-juridic pentru lansarea registrului IMEI.

În prezent, autoritățile ruse, sub pretextul combaterii atacurilor cu drone, deconectează în mod regulat internetul mobil. În unele regiuni, accesul la internet de pe dispozitive mobile este blocat permanent. Se pot vizita doar site-urile din „lista albă”, care include servicii publice, aplicații bancare și mass-media propagandistice. În același timp, autoritățile au introdus așa-numita perioadă de „răcire” pentru cartelele SIM rusești și străine după ce acestea au intrat pe teritoriul Rusiei din străinătate. În această perioadă, abonații sunt privați de accesul la internetul mobil, precum și de posibilitatea de a efectua apeluri și de a scrie SMS-uri.

Editor : A.R.

