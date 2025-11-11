În regiunea Ulianovsk, interdicția de acces la internetul mobil va fi în vigoare până la sfârșitul războiului împotriva Ucrainei, a declarat guvernul regional în cadrul unei conferințe de presă pe 8 noiembrie. Potrivit ministrului regional al dezvoltării digitale, Oleg Yagfarov, autoritățile din Ulyanovsk nu pot influența această decizie, deoarece ea este luată de centrul federal pentru a asigura „securitatea națională”, iar restricția va fi ridicată numai la decizia Moscovei. Problemele cu accesul la internet în regiunea Ulianovsk sunt observate de mai bine de o săptămână, notează „Ulianovskaia Pravda”.

Pentru a justifica restricțiile, guvernul regional a invocat decizia adoptată „săptămâna trecută de către centrul federal” de extindere a „zonei de securitate” în jurul obiectivelor strategice. Autoritățile au subliniat că este vorba de restricții permanente, și nu de măsuri temporare pe durata atacului dronelor ucrainene. Potrivit lui Yagfarov, printre zonele afectate de deconectare se numără cartiere rezidențiale, obiective sociale și clădiri de birouri.

Locuitorilor din regiunea Ulianovsk li s-a reamintit despre așa-numita „listă albă” a serviciilor de internet care trebuie să fie accesibile în timpul întreruperilor. Aceasta include „Gosuslugi”, serviciile „Yandex”, „VKontakte”, piețele Ozon și Wildberries, sistemul de plăți „Mir” și altele. În plus, oamenilor li s-a recomandat să utilizeze rețelele WiFi publice, de exemplu, în centrele multifuncționale. În total, în regiunea Ulianovsk există aproximativ 450 de astfel de puncte, s-a explicat în cadrul conferinței de presă.

„Acum este important să înțelegem: aceste măsuri nu sunt o capriciu al funcționarilor, nu sunt o „greșeală a executanților”, care pur și simplu „au uitat” să activeze internetul după alarmă, ci o necesitate dictată de cerințele federale de securitate. Iar acestea, la rândul lor, sunt dictate de atacurile inamicului. Nici operatorul de telecomunicații, nici ministrul, nici guvernatorul nu pot schimba situația în bine în acest moment: doar soldații ruși o pot schimba. Acest lucru înseamnă că restricțiile vor fi ridicate după eliminarea fizică a sursei amenințării”, au declarat oficialii.

În mai 2025, autoritățile din regiunile ruse au început să deconecteze activ internetul sub pretextul asigurării securității din cauza atacurilor cu drone ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Întreruperile zilnice ale internetului sunt înregistrate în peste 50 de regiuni ale Rusiei, potrivit estimărilor proiectului „Na svyazi” (În legătură). Cu toate acestea, autoritățile nu au anunțat anterior despre întreruperi pe termen nelimitat.

Săptămâna trecută, premierul Mihail Mișustin a semnat un decret privind „regulile de gestionare centralizată a rețelei de comunicații de uz public”. În conformitate cu acestea, în cazul apariției „amenințărilor la adresa stabilității, securității și integrității” funcționării internetului în Rusia, RKN va putea deconecta Runet de la internetul mondial și bloca orice site-uri.

