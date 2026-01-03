Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat de SUA

Doar arsenalul nuclear poate garanta "protecţia fiabilă" a unei ţări, a declarat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, comentând situaţia din Venezuela.

Potrivit fostului preşedinte rus, ceea ce trebuie să facă acum toate ţările este "să-şi consolideze forţele armate la maximum".

În acest fel, a adăugat el, vor împiedica "bogătaşi îndrăzneţi" să le modifice ordinea constituţională "în căutarea petrolului sau a altceva".

Moscova a condamnat anterior capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro şi a partenerei sale de viaţă, Cilia Flores, ca fiind o "încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat independent", transmite EFE, potrivit Agerpres.

Rusia a criticat, de asemenea, "agresiunea militară" a Washingtonului împotriva Venezuelei şi a făcut apel la dialog pentru a preveni o escaladare suplimentară a tensiunilor.

La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Federaţiei ruse (camera superioară a parlamentului - n.r.), Konstantin Kosacev, a declarat că operaţiunea militară americană împotriva Venezuelei nu are nicio bază legitimă, deoarece ţara sud-americană nu a reprezentat nicio ameninţare pentru Statele Unite.

"Fără nicio îndoială, Venezuela nu a creat nicio ameninţare la adresa Statelor Unite -- nici militară, nici umanitară, nici criminală, nici legată de droguri", a scris Kosacev pe canalul său de Telegram, citat de Xinhua. "Prin urmare, operaţiunea militară actuală, la fel ca acţiunile întreprinse împotriva Venezuelei în ultimele zile şi săptămâni, nu au nicio bază substanţială", a spus el.

Kosacev a subliniat că ordinea internaţională ar trebui să se bazeze pe dreptul internaţional, mai degrabă decât pe aşa-numitele reguli impuse de ţări individuale. El a spus că dreptul internaţional a fost în mod clar încălcat, adăugând că "o ordine stabilită în acest mod nu trebuie să prevaleze".

El şi-a exprimat totodată încrederea că majoritatea naţiunilor se vor distanţa ferm de atacul asupra Venezuelei şi îl vor condamna.

Editor : A.R.