Rusia cere ţărilor europene, care au acuzat Moscova de otrăvirea criticului Kremlinului, Aleksei Navalnîi, cu o toxină provenită de la broasca-săgeată, un batracian periculos din America Latină, să furnizeze date concrete care să le susţină acuzaţia, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, conform Reuters.

Marea Britanie, Franţa, Germania, Suedia şi Olanda au declarat sâmbătă că analizele probelor prelevate din corpul lui Navalnîi au confirmat prezenţa epibatidinei, o toxină care se găseşte la broaştele otrăvitoare din America de Sud şi care nu se găseşte în mod natural în Rusia. Ele au afirmat că Moscova avea „mijloacele, motivul şi oportunitatea” de a-i administra otrava.

„Toate acuzaţiile împotriva Rusiei erau de tipul „foarte probabil”. Nu existau detalii specifice. Era pur şi simplu o declaraţie menită să devină actul de deschidere al Conferinţei de securitate de la München şi să eclipseze dosarele Epstein”, a comentat Zaharova miercuri, într-o conferinţă de presă. „Le cerem să ne furnizeze date concrete cu privire la această chestiune”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Kremlinul a respins categoric acuzaţiile europene, în timp ce Iulia Navalnaia, văduva politicianului decedat, a declarat că adevărul despre moartea soţului ei a fost în sfârşit dezvăluit.

