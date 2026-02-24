„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front (BBC)

Patru militari ruși au declarat pentru BBC că au fost martori la execuții ordonate de comandanți împotriva propriilor soldați, în contextul războiului din Ucraina, descriind un climat de violență extremă, tortură și intimidare pe linia frontului. Doi dintre ei susțin că au văzut camarazi împușcați pe loc pentru că au refuzat ordine considerate sinucigașe, în timp ce alții ar fi fost electrocutați, înfometați sau umiliți înainte de a fi trimiși în atacuri supranumite „furtuni de carne”. Mărturiile apar în documentarul „The Zero Line: Inside Russia’s War” și oferă o perspectivă rară din interiorul armatei ruse, într-un context în care Moscova nu publică date oficiale privind pierderile și respinge acuzațiile privind abuzurile.

„Nu trage, fac orice!”

Un bărbat a declarat că a văzut un soldat executat la ordinul comandantului său, care a fost decorat cu titlul de „Erou al Rusiei” în 2024.

„Am văzut – la doi metri, trei metri... click, clack, bang”, a spus el.

Un alt soldat, dintr-o unitate diferită, afirmă că și-a văzut comandantul împușcând personal patru oameni.

„Îi cunoșteam”, spune el despre soldații executați. „Îmi amintesc cum unul dintre ei striga: «Nu trage, fac orice!»”

Unul dintre ei spune că a văzut și 20 de cadavre ale camarazilor zăcând într-o groapă, după ce fuseseră „zeroed” de propriii colegi. Termenul „zero” este argou militar rusesc pentru executarea propriilor oameni.

În documentarul „The Zero Line: Inside Russia's War”, bărbații oferă relatări detaliate despre cum au fost torturați pentru că au refuzat să participe la atacuri pe care le descriu drept misiuni aproape sinucigașe. Trupele ruse numesc aceste atacuri „furtuni de carne”, valuri succesive de oameni trimiși neîncetat peste linia frontului pentru a epuiza forțele ucrainene.

Pentru prima dată, potrivit BBC, soldați ruși de pe linia frontului declară oficial că au fost martori la ordine de execuție date de comandanți împotriva propriilor oameni.

Soldați trimiși neînarmați în „furtuni de carne”

Unul dintre bărbați, care avea sarcina de a identifica și număra morții, a furnizat liste detaliate care arată că este singurul supraviețuitor dintre cei 79 de bărbați mobilizați împreună cu el. Pentru că a refuzat să meargă în prima linie, acesta a mărturisit că a fost torturat, în timp ce alții din unitatea sa care au refuzat au fost electrocutați, înfometați și apoi trimiși neînarmați în „furtuni de carne”.

Cei patru bărbați, care sunt în prezent fugari, au relatat ororile trăite într-o locație nedezvăluită din afara Rusiei.

Aproape orice opoziție publică față de invazia declanșată de președintele Vladimir Putin în Ucraina a fost suprimată în Rusia. Moscova nu publică cifre oficiale privind pierderile, însă Ministerul britanic al Apărării estimează că peste 1,2 milioane de militari ruși au fost uciși sau răniți de la invazia pe scară largă începută la 24 februarie 2022.

Guvernul rus susține că forțele sale armate „acționează cu maximă reținere, pe cât posibil în condițiile unui conflict de mare intensitate, tratând personalul cu cea mai mare grijă”.

„Informațiile privind presupuse încălcări și crime sunt investigate corespunzător”, a transmis Moscova.

Totodată, autoritățile au declarat: „Nu putem verifica independent exactitatea sau autenticitatea informațiilor furnizate.”

Mărturiile detaliate ale celor patru bărbați confirmă și relatările privind prăbușirea disciplinei și a ordinii pe frontul rusesc.

Ilya, soldatul care identifica și număra morții, este unul dintre cei care afirmă că a văzut camarazi uciși de comandanți.

Înainte de război, bărbatul de 35 de ani preda copiilor cu nevoi speciale și autism în Kungur, în Munții Ural. În mai 2024, poliția a mers la casa părinților săi și i-a comunicat că este mobilizat.

„Îl prindem pe Zelenski și ridicăm steagul”

A fost mobilizat împreună cu alți 78 de bărbați într-un centru de recrutare din orașul Perm.

„Aproape toți erau beți”, spune el. „Înainte spre luptă! Îl prindem pe Zelenski și ridicăm steagul nostru!”, își amintește că strigau.

„Mă uitam la ei și mă gândeam: «Cum am ajuns aici?» Eram îngrozit.”

Ajuns în Ucraina, spune că majoritatea bărbaților au fost trimiși direct în prima linie. El nu voia să tragă sau să omoare pe nimeni și a ajuns la un post de comandă.

Condițiile erau brutale. Spune că a văzut patru persoane împușcate de la mică distanță de un comandant – una în Panteleimonivka și trei în Novoazovsk, ambele în Donețk ocupat de Rusia – pentru că fugiseră de pe front și refuzaseră să se întoarcă.

„Cel mai trist este că îi cunoșteam. Îmi amintesc cum unul striga: «Nu trage, fac orice!», dar el i-a «zeroed» oricum”, spune Ilya.

Execuțiile aveau rol de pedeapsă și intimidare.

„Soarta ta depindea de comandant. Comandantul era la radio: «Zero pe ăsta, zero pe celălalt».”

„Își omoară propriii oameni”

Execuțiile nu erau limitate la unitatea lui Ilya.

„Sigur că își omoară propriii oameni, e ceva normal”, spune Dima.

Înainte de război, Dima, 34 de ani, locuia la Moscova cu soția și fiica sa și repara mașini de spălat vase.

În octombrie 2022, poliția l-a oprit pe stradă.

„Mi-au văzut pașaportul, au făcut ceva pe laptop și mi-au spus: «Dacă nu mergi în armată, mergi la închisoare»”, își amintește el în engleză.

Nu voia să omoare pe nimeni, așa că s-a alăturat unei unități medicale, deși nu avea experiență. Ulterior, a fost mutat într-o brigadă unde evacua răniți de pe front.

„Nu e dramă, nu e film, e viața reală”

În Brigada 25, spune că a văzut execuții ordonate de comandantul său.

„Am văzut – la doi metri, trei metri. Doar crime, click, clack, bang. Nu e dramă, nu e film, e viața reală.”

Comandantul său, Alexei Ksenofontov, a primit Steaua de Aur și titlul de „Erou al Rusiei” în 2024.

Însă familiile unor militari morți în unitatea sa l-au denunțat într-o scrisoare deschisă către Putin, în ianuarie 2025, acuzând brutalitate.

„Și continuă să ne extermine bărbații! Simțindu-se nepedepsiți!”, se arată în scrisoare.

Dima îl numește pe Ksenofontov „măcelar”.

El descrie și cum a văzut 20 de cadavre ale unor bărbați aduși în bază în noaptea precedentă, toți împușcați. Spune că li s-au luat cardurile bancare.

„Nu e o problemă să ștergi pe cineva din evidențe. Scrii un raport.”

Documentarul include și mărturia unui fost ofițer superior, cu 17 ani de serviciu, care spune că a discutat cu un bărbat dintr-o „echipă de lichidare trimisă să termine supraviețuitorii”.

„Nu am mai văzut așa ceva în toți anii mei de serviciu.”

Toți patru descriu în detaliu „furtunile de carne”, parte din tactica „mașinii de tocat carne”.

„Trimiteau val după val, aruncând oameni ca pe carne, ca ucrainenii să rămână fără muniție și drone”, spune Denis.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, în 2025, între 900 și 1.500 de ruși sunt uciși sau răniți zilnic în Ucraina.

„Trimiți trei, apoi încă trei. Nu merge, trimiți 10. Nu merge, trimiți 50. Până la urmă spargi linia. Asta e logica”, spune Dima.

„Am avut 200 de morți în trei zile. Regimentul nostru a fost distrus în trei zile.”

„E ilegal, dar nimeni nu e pedepsit”

Cei care refuză sunt înfometați, electrocutați sau umiliți.

Ilya spune că a fost legat de un copac, bătut și amenințat cu arma, iar comandantul a spus: „Avem o nouă toaletă”, după ce alții au urinat pe el.

După ce a fost dezlegat, a încercat să se sinucidă.

Denis afirmă că astfel de umilințe au devenit norma.

„E ilegal, dar nimeni nu e pedepsit. Din contră, sunt încurajați.”

Dima a fost ulterior avansat, dar a refuzat să trimită oameni într-o astfel de misiune. A fost arestat de poliția militară și dus la Zaitsevo, unde spune că a fost torturat 72 de zile cu electroșocuri.

„Doar tortură, zilnic, fețe de piatră. Fără emoții.”

Toți patru se află acum în afara Rusiei, dar spun că au rămas cu traume.

„Visez o pădure plină de cadavre. Mirosul… nu doar îl simți, îl guști”, spune Dima.

„Sunt considerat criminal, iar crima mea e doar că nu vreau să omor.”

Ilya spune că își iubește țara, „dar nu ce a făcut Putin din ea”.

„Pot frânge pe oricine acolo. Aproape m-au frânt și pe mine, dar nu complet.”

Editor : Ș.A.