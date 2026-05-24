Sportivii din Rusia și Belarus pot concura în competițiile europene, după ce Federația Europeană de Gimnastică a ridicat sancțiunile

Federaţia europeană de gimnastică a ridicat toate sancţiunile dictate împotriva sportivilor din Rusia şi Belarus, legate de războiul din Ucraina, urmând astfel exemplul Federaţiei internaţionale de gimnastică (World Gymnastics).

Într-un comunicat difuzat duminică, European Gymnastics a precizat că comitetul său executiv a decis, în urma unui vot online, că sportivi din cele două ţări pot concura din nou cu efect imediat, purtând simbolurile lor naţionale, cum ar fi drapelele şi imnurile, scrie Agerpres.

„European Gymnastics va urma decizia World Gymnastics de a ridica toate restricţiile aplicabile participării Rusiei/Belarus, deoarece regulile ad-hoc ale World Gymnastics nu mai sunt în vigoare, se arată în comunicat.

Decizia urmează să fie ratificată într-o adunare generală extraordinară online, care va avea loc „în curând”, a precizat organizaţia continentală.

World Gymnastics a ridicat luni sancţiunile dictate împotriva sportivilor din Rusia şi Belarus. Aceştia au fost excluşi din competiţiile internaţionale în februarie 2022, după invazia armatei ruse în Ucraina, iar apoi li s-a permis să participe ca sportivi neutri, după un proces strict de verificare, începând din 2024.

Gimnasta rusă Angelina Melnikova a câştigat anul trecut titlurile mondiale la individual compus şi la sărituri concurând sub drapel neutru.

