Numărul anunțurilor online care invită cetățeni străini să servească în armata rusă a crescut de șapte ori, în ciuda eforturilor diplomatice continue de a pune capăt războiului din Ucraina. Grupul de cercetare OpenMinds, cu sediul la Londra, a analizat aproximativ 132.000 de reclame pentru serviciul militar postate pe site-ul de socializare rus VK din ianuarie 2022, scrie TVPWorld.

Acesta a constatat că, până la jumătatea anului 2025, fiecare al treilea post era destinat străinilor, comparativ cu doar 7% cu un an înainte.

Din vară, numărul postărilor destinate străinilor a cunoscut o creștere și mai accentuată, ajungând la 4.600 în septembrie, de peste șapte ori mai mult decât în iunie.

Concluziile vin în contextul în care Moscova continuă să lanseze atacuri asupra Ucrainei și să formuleze cereri maximale în cadrul negocierilor pentru încheierea conflictului.

Multe dintre aceste cereri au fost reflectate într-un plan de pace inițial în 28 de puncte, elaborat, potrivit unor surse, de trimisul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și de trimisul special rus Kirill Dmitriev.

Însă acest plan a fost revizuit ulterior, în urma discuțiilor SUA cu Ucraina și aliații europeni. Witkoff va vizita în curând Moscova pentru discuții suplimentare.

Promisiuni false

Moscova a lansat o nouă campanie de recrutare pentru a contracara pierderile grele din Ucraina și promite recompense în schimbul serviciului în armata rusă.

OpenMinds a constatat că aproximativ jumătate dintre postările destinate străinilor erau adresate cetățenilor vorbitori de limbă rusă din statele post-sovietice. Majoritatea acestor pretinși luptători ar fi beneficiat de avantaje sociale și financiare, precum și de asistență pentru obținerea unui pașaport rus.

Comunitatea Statelor Independente, o organizație regională formată în Eurasia după prăbușirea Uniunii Sovietice, a fost menționată în 46% din posturi, inclusiv Belarus (6%), Kazahstan (6%), Uzbekistan (3%), Tadjikistan (3%) și Kârgâzstan (2%).

Țările non-rusofone vizate cel mai frecvent au fost India, Irak, Egipt, Yemen și Bangladesh.

Oficialii ucraineni au declarat pentru CNN că cetățenilor din aceste țări li s-au oferit posturi mai sigure, cum ar fi munca în depozite, construcții, securitate sau șoferi, citând mărturiile luptătorilor capturați din Sri Lanka, Cuba, Nepal și mai multe state africane.

Odată ce acești recruți au semnat contracte scrise în limba rusă, o limbă pe care mulți nu o cunoșteau, ei primeau de obicei doar una sau două săptămâni de instruire militară de bază înainte de a fi trimiși în unități de asalt cu rate ridicate de victime.

Victime în masă

OpenMinds a declarat că, deși interesul pentru contractele militare rusești era minim în rândul străinilor în primii ani ai războiului, datele de la motorul de căutare în limba rusă Yandex au arătat că ponderea căutărilor privind contractele militare în țările post-sovietice a crescut de zece ori în 2024 și a continuat să crească în 2025.

Oficialii ucraineni au declarat pentru CNN că peste 18.000 de cetățeni din 128 de țări au luptat sau încă luptă în armata rusă în timpul războiului și că cel puțin 3.388 dintre ei au fost uciși.



Aceste cifre nu includ miile de soldați nord-coreeni trimiși să lupte pentru Rusia în cadrul unui acord de cooperare militară între cele două țări.

Extinderea campaniei de recrutare online a Rusiei are loc pe fondul pierderilor grele de pe frontul din Ucraina.



O analiză realizată în noiembrie de Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate a estimat că peste 30.000 de soldați contractuali s-au înrolat în fiecare lună, inclusiv 37.938 în octombrie 2025.

Aceeași analiză arată că datele regionale privind compensațiile sugerează că 5.000-10.000 de ruși sunt uciși lunar în Ucraina, o cifră minimă, deoarece nu toate familiile primesc astfel de plăți, a declarat Kluge, potrivit surselor citate.

În cea mai recentă estimare, Serviciul de Informații al Apărării din Regatul Unit a declarat că, în medie, aproximativ 1.000 de soldați ruși sunt uciși sau răniți în fiecare zi.

