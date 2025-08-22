O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din trupele de elită se pregăteau să o dezamorseze

Explozia unei drone marine ucrainene în golful Novorossiisk a ucis cinci scafandri ruși „de elită”, susține serviciul de informații.

O dronă navală operată de serviciile de informații militare ucrainene a explodat după ce a pierdut legătura cu centrul de control și a fost capturată de scafandri militari ruși în golful Novorossiisk, ucigând cinci dintre ei, a raportat agenția pe 22 august.

Potrivit agenției, în timpul unei operațiuni în Marea Neagră, drona navală a pierdut legătura cu centrul de control din cauza războiului electronic și a început să deriveze.

Ulterior, comanda rusă ar fi ordonat cinci scafandri de recunoaștere navală să recupereze drona navală din golf pentru inspecție. Serviciul de informații militare ucrainean HUR i-a identificat ca membri ai comandoului rus de scafandri — o unitate de elită care beneficiază de antrenament de nivel înalt, finanțare semnificativă și echipament avansat.

„În timp ce se ocupau de o dronă navală ucraineană, aceasta a explodat, iar explozia a dus la eliminarea tuturor celor cinci sabotorii subacvatici ruși de elită”, se arată în declarație.

Momentul exact al operațiunii nu este cunoscut.

Novorossiisk a devenit un port cheie pentru flota rusă din Marea Neagră după ce atacurile ucrainene de succes asupra Crimeei ocupate au forțat Moscova să retragă o mare parte din forțele sale navale din peninsulă, scrie Kyiv Post.

Editor : Sebastian Eduard