Parlamentul European avertizează înainte de summitul Putin-Trump: „Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără Kiev”

Data publicării:
Parlamentul European
Parlamentul European Foto Profimedia

Cu doar câteva zile înainte de summitul Putin-Trump din Alaska, Parlamentul European a lansat un avertisment: nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea deplină a conducerii alese democratic a acestei țări. Precizările se regăsesc într-o declaraţie comună semnată de mai mulţi membri ai Parlamentului European și postată luni pe pagina web a legislativului european.

Luând notă de întâlnirea planificată între preşedintele SUA Donald Trump şi preşedintele Rusiei Vladimir Putin pentru 15 august, salutăm toate eforturile pentru realizarea unei păci juste şi durabile în Ucraina care să se bazeze solid pe dreptul internaţional, pe principiile Cartei ONU şi să asigure condamnarea celor responsabili pentru crime de război. În acest context, subliniem că nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea deplină a conducerii alese democratic a Ucrainei şi susţinerea poporului său. Accentuăm că orice soluţionare ce neglijează dorinţa Ucrainei sau subminează aspiraţiile sale legitime nu va fi nici justă, nici viabilă”, se arată în declaraţie.

Aceasta este semnată de preşedintele Comisiei pentru afaceri externe a PE (AFET) David McAllister, preşedintele Delegaţiei la Comitetul de asociere parlamentară UE-Ucraina, Pekka Toveri, preşedintele Delegaţiei pentru relaţii cu SUA, Brando Benifei, preşedintele Delegaţiei la Comitetul de asociere parlamentară UE-Rusia, Ville Niinistö, raportorul permanent al AFET pentru Ucraina, Michael Gahler, raportorul permanent al AFET pentru relaţiile cu SUA, Michal Szczerba, şi raportorul permanent al AFET pentru Rusia, Sandra Kalniete.

Semnatarii insistă că este urgent şi esenţial ca Uniunea Europeană, statele sale membre şi partenerii şi aliaţii să pună Ucraina în cea mai solidă poziţie cu putinţă pentru a-şi apăra suveranitatea şi integritatea teritorială.

În acest context, reafirmăm că principiile suveranităţii şi integrităţii teritoriale sunt pilonii stabilităţii în Europa şi la nivel global. Agresiunea nu trebuie să fie recompensată sau acceptată - nici în Ucraina, nici în altă parte. Dacă Rusia reuşeşte să schimbe frontierele Ucrainei prin forţă, nu poate fi asigurată securitatea frontierelor niciunei ţări. Subliniem că negocierile de pace trebuie să fie precedate de o încetare a focului necondiţionată, afirmă aleșii europeni.

În final, ei lansează către UE şi ţările membre un apel la unitate şi la continuarea sprijinului politic, economic, militar şi umanitar pentru Ucraina până la securizarea unei păci juste, durabile şi cuprinzătoare, în concordanţă deplină cu dreptul internaţional şi cu aspiraţiile poporului ucrainean. 

