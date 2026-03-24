Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi deficitul bugetar uriaș

Data publicării:
Autoritățile ruse vând pentru prima dată, după aproape un sfert de secol, aur din rezervele Băncii Centrale pentru a acoperi deficitul bugetar al Federației Ruse, care a depășit 15 trilioane de ruble în perioada 2022–2025 și alte 3,5 trilioane de ruble în primele două luni ale acestui an.

Potrivit statisticilor oficiale, în ianuarie 2026, Banca Centrală a vândut 300.000 de uncii de aur, iar în februarie încă 200.000 de uncii. În urma acestor tranzacții, rezervele de aur ale Rusiei au scăzut la 74,3 milioane de uncii, cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani, scrie The Moscow Times.

Cantitatea de aur vândută în doar două luni – aproximativ 14 tone – reprezintă cea mai mare vânzare din al doilea trimestru al anului 2002, potrivit statisticilor Consiliului Mondial al Aurului. Până acum, aurul din rezerve era utilizat doar în cantități mici, pentru monede sau operațiuni virtuale între guvern și Banca Centrală, astfel încât lingourile rămâneau în continuare în rezerve.

De această dată, Banca Centrală a început tranzacții reale cu aur fizic, similar cu vânzările de yuani chinezești din Fondul Național de Prosperitate. Specialiștii consideră că decizia are legătură cu limitarea resurselor în valută străină disponibile Băncii Centrale, după ce aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele sale occidentale au fost înghețate în urma sancțiunilor internaționale.

Economiștii Alexandr Prokopenko și Alexandr Kolyandr susțin că vânzarea aurului este un mod de a proteja rezervele de yuani, ultima valută disponibilă pentru intervenții pe piață și pentru stabilizarea cursului rublei, în condițiile în care structura exactă a rezervei valutare ruse este acum secretizată.

