A fost selectat contractorul pentru ranfluarea remorcherului Astana. Prioritatea: recuperarea trupurilor marinarilor dispăruți

Reprezentanţii Midia Marine Terminal au anunţat că a fost selectat contractorul pentru ranfluarea remorcherului scufundat în urmă cu o lună, eveniment în urma căruia doi marinari au murit şi trei sunt daţi dispăruţi. Ei au menţionat că prioritatea o reprezintă recuperarea trupurilor celor trei membri ai echipajului dispăruţi. De asemenea, un element esenţial al intervenţiei îl reprezintă extragerea combustibilului şi uleiurilor din epavă pentru prevenirea oricărui risc de poluare. Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de până la 30 de zile, în funcţie de condiţiile meteo, dar şi de aprobări, conform unui comunicat de presă al operatorului de infrastructură logistică maritimă.

„Midia Marine Terminal informează că asigurătorul remorcherului, membru al unui club internaţional de protecţie şi despăgubire (P&I), a desemnat o companie cu reputaţie şi experienţă (ARAS Salvage) pentru realizarea operaţiunii de ranfluare a navei, care (parte a ARAS Marine Turcia) a derulat anterior operaţiuni similare în zona Mării Negre şi a Mării Mediterane. În acest moment, toate detaliile contractuale şi tehnice sunt în curs de finalizare, astfel încât operaţiunea să se desfăşoare cât mai rapid, conform unui grafic de acţiuni stabilit şi agreat de toate părţile implicate”, au transmis, vineri, reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Potrivit asigurătorului, decizia a fost luată în urma unui proces amplu de evaluare a mai multor companii specializate din România şi din străinătate, realizat cu sprijinul unei companii de consultanţă tehnică, având la bază criterii precum experienţa în proiecte similare, capabilităţile tehnice, disponibilitatea echipelor de ingineri şi scafandri, conformitatea documentaţiei necesare, precum şi standardele de siguranţă şi de protecţie a mediului.

„Prioritatea absolută a tuturor părţilor implicate – Midia Marine Terminal, asigurătorul şi contractorul – este recuperarea celor trei membri ai echipajului dispăruţi. Ulterior, va fi realizată ranfluarea epavei. Un element esenţial al intervenţiei îl reprezintă extragerea şi securizarea combustibilului, uleiurilor şi lubrifianţilor din epavă, în vederea prevenirii oricărui risc de poluare”, a transmis sursa citată.

Midia Marine Terminal a adăugat că, pentru desfăşurarea operaţiunii, contractorul va utiliza o macara plutitoare de mare capacitate, iar durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de până la 30 de zile, în funcţie de condiţiile meteorologice, de logistică şi de aprobări prealabile.

Remorcherul s-a scufundat în urmă cu o lună, la opt kilometri de Portul Midia.

„Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, afirma, atunci, Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

Echipajul remorcherului era format din cinci cetăţeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă şi predat echipajelor medicale, care i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit ulterior, de scafandrii Forţelor Navale, astfel că mai sunt căutaţi ceilalţi trei membri ai echipajului.

Familiile marinarilor dispăruţi după scufundarea remorchetului s-au strâns, după câteva zile de la acest eveniment, în apropierea Portului Midia şi au solicitat explicaţii despre modul în care s-a produs această tragedie. Acestea au susţinut că nava era una de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură şi nu ar fi fost pregătită pentru manevra respectivă la tancul petrolier.

Editor : A.C.