Kremlinul a venit cu o primă reacție după ce Volodimir Zelenski a răspuns solicitării lui Donald Trump privind organizarea alegerilor prezidențiale.

„Este ceea ce Putin spunea de mult. Este ceea ce a spus recent președintele (SUA, Donald Trump – n. red.) Trump. Vom vedea cum se vor dezvolta evenimentele în această direcție”, a spus el.

Cu o zi înainte, Vladimir Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a organiza alegeri în Ucraina, dar, în schimb, a cerut Statelor Unite și țărilor europene să „asigure securitatea” pentru organizarea acestora. El dorește, de asemenea, să introducă un moratoriu asupra atacurilor asupra obiectivelor energetice, dacă Rusia va fi de acord, obținând astfel un armistițiu.

Peskov a subliniat că Moscova lucrează pentru pace, nu pentru armistițiu în Ucraina.

„Pacea durabilă, garantată și pe termen lung, obținută prin semnarea documentelor corespunzătoare, este o prioritate absolută”, a subliniat reprezentantul Kremlinului.

Marți, Trump a cerut organizarea alegerilor în Ucraina. Potrivit acestuia, autoritățile de la Kiev se ascund în spatele războiului, dar cetățenii țării trebuie să aibă posibilitatea de a alege șeful statului.

Noul șef al Ucrainei trebuia să fie ales pe 31 martie 2024, dar alegerile au fost anulate din cauza stării de urgență și a mobilizării generale. Vladimir Zelenski a declarat că votul este „prematur”.

Editor : A.R.