Live TV

Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri în Ucraina și cere sprijinul SUA și UE

Data publicării:
zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri în Ucraina și că scrutinul ar putea avea loc în 60-90 de zile, dacă securitatea este garantată. El a cerut sprijinul Statelor Unite și al Uniunii Europene pentru a asigura condițiile necesare în contextul războiului cu Rusia, potrivit Reuters, AFP și Agerpres.

Zelenski a declarat presei că, dacă securitatea este garantată, alegerile ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile, precizând că va solicita parlamentului să pregătească legislația necesară pentru a permite organizarea de alegeri în timpul legii marțiale.

El a mai indicat că speră să transmită miercuri Statelor Unite un plan actualizat pentru rezolvarea conflictului cu Rusia.

„Lucrăm astăzi și vom continua mâine. Cred că îl vom livra mâine", a spus Zelenski, întrebat de reporteri dacă planul a fost deja trimis la Washington.

Președintele ucrainean a mai afirmat că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu în planul energiei dacă Rusia este de acord și că va face tot posibilul pentru a organiza o întâlnire la nivel înalt cu SUA în următoarele două săptămâni pe tema unui acord de pace.

Răspunzând la întrebările reporterilor, Zelenski a adăugat că intenționează să discute despre reconstrucția Ucrainei ca parte a oricărui acord susținut de SUA și că se așteaptă să aibă mai multe întâlniri cu omologii europeni și americani în această săptămână la nivel de consilieri pe probleme de securitate.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Royal Navy track Russian submarine
2
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
3
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
4
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
5
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele Donald Trump, alături de Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich merz și Alexander Stubb
Cei mai puternici 28 de oameni în Europa conform clasamentului anual Politico
Volodymyr Zelenskyy and Nadia Calvino speak to press in Kyiv, Ukraine - 10 Feb 2025
Planul de pace revizuit al lui Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Huliaipole
Lupte grele în zona Zaporojie. Forțele ruse încearcă să încercuiască Huliaipole
profimedia-1057659042
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Volodimir Zelenski: președintele ucrainean trebuie să răspundă în „câteva zile” la planul de pace
sefa diplomatiei ue
Kaja Kallas reacționează la criticile privind libertățile din Europa: Ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia”
Recomandările redacţiei
dominic fritz sorin grindeanu
Cu ce am rămas după alegerile din București? PSD se duce spre...
igsu cisterna dn7
Circulația pe Valea Oltului rămâne închisă până miercuri dimineață...
alegeri rezultate
Cum explică edilul PSD al Sectorului 2 eșecul lui Băluță. Printre...
Presedintele României, Nicușor Dan.
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană...
Ultimele știri
Un soldat britanic a murit în Ucraina după ce „a fost rănit într-un incident”
Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „Vom investi, dar nu doar ca simplu cumpărător”
Teheranul reacționează după ce FIFA a desemnat partida Egipt - Iran de la CM 2026 „Meci Pride” LGBTQ+
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Primăria și Poliția din Iași vor să demoleze vila clanului Corduneanu, ridicată fără autorizație. Motivul...
Adevărul
Încrederea ucrainenilor în Zelenski este în scădere. Doar aproximativ 20% ar vota pentru actualul președinte...
Playtech
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Orban le sugerează social-democraților să își schimbe liderul: „Cu Grindeanu în conducerea PSD, partidul nu...
Newsweek
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...