Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala amenințare cu care se confruntă Berlinul”

Foto: Președintele rus Vladimir Putin și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov / Sursa foto: Profimedia Images

Cel mai important este ca autoritățile germane să nu se îndrepte „în acea direcție, spre care s-au îndreptat deja de câteva ori în istorie”. A spus purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, comentând strategia militară adoptată de Germania, în care Rusia este definită ca o amenințare.

„Cel mai important este să nu se îndrepte în aceeași direcție în care a mers deja de câteva ori în istorie”, a răspuns reprezentantul Kremlinului la întrebarea jurnalistului Pavel Zarubin de la „Vesti”, referitoare la direcția în care se îndreaptă Germania atunci când adoptă astfel de documente.

Amintim, planul de apărare al lui Pistorius include prima strategie militară a Germaniei şi o analiză a capacităţilor Bundeswehr-ului, stabilind organizarea, structura şi mărimea forţelor armate.

Deşi detaliile sunt clasificate, Pistorius a spus că planul presupune „dezvoltarea Bundeswehr până la nivelul de cea mai puternică armată convenţională din Europa”.

Ministerul Apărării de la Berlin vede Rusia ca pe principala ameninţare cu care se confruntă Germania. „Prin reînarmare se pregăteşte pentru o confruntare militară cu NATO şi vede utilizarea forţei militare ca pe un instrument legitim pentru afirmarea intereselor sale”, a spus Pistorius.

NATO are drept scop să-şi sporească forţele la 460.000 de soldaţi pentru a contracara agresiunea rusă. Strategia Berlinului vorbeşte despre importanţa armelor de precizie cu rază lungă şi a sistemelor de apărare aeriană, dar şi despre dezvoltarea unor tehnologii precum inteligenţa artificială, computerele cuantice şi robotică.

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
3
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
bolojan si grindeanu in parlament
4
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
ilie bolojan
5
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Te-ar putea interesa și:
Bundeswehr
Germania şi-a prezentat strategia militară naţională pentru contracararea ameninţării ruse. Care sunt țintele Berlinului
Lufthansa, Aeroportul din Frankfurt
Lufthansa reduce 20.000 de zboruri pe fondul creşterii costurilor combustibilului pentru avioane. Care sunt cele mai afectate
Conducta Drujba.
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba (Reuters)
Exerciții militare Bulgaria
Tensiuni în creștere: Kremlinul acuză militarizarea UE după informații privind posibile exerciții nucleare franco-poloneze
Volkswagen Factory Kraftwerk.
Germania se reinventează. De la producția auto la cea de arme: Guvernul încurajează metamorfoza
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
„Ziua demisiei”. Miniștrii PSD nu participă la ședința de Guvern și...
profimedia-0975326545
Diana Șoșoacă ar putea fi anchetată în România. Comisia din...
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
Listă a țărilor „neascultătoare și cuminți”: administrația Trump...
salajanu
Dosarul baronilor locali din CJ Sălaj și Bistrița-Năsăud. Dinu Iancu...
Ultimele știri
„SUA nu vor dicta condițiile” negocierilor privind comerțul liber, avertizează premierul Canadei, Mark Carney
Vizită surpriză la Kiev: Prinţul Harry ajunge în Ucraina pentru două zile
Spionul moldovean Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciilor de Informații și Securitate din Moldova, va fi extrădat mâine
