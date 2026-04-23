Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala amenințare cu care se confruntă Berlinul”

„Cel mai important este să nu se îndrepte în aceeași direcție în care a mers deja de câteva ori în istorie”, a răspuns reprezentantul Kremlinului la întrebarea jurnalistului Pavel Zarubin de la „Vesti”, referitoare la direcția în care se îndreaptă Germania atunci când adoptă astfel de documente.

Amintim, planul de apărare al lui Pistorius include prima strategie militară a Germaniei şi o analiză a capacităţilor Bundeswehr-ului, stabilind organizarea, structura şi mărimea forţelor armate.

Deşi detaliile sunt clasificate, Pistorius a spus că planul presupune „dezvoltarea Bundeswehr până la nivelul de cea mai puternică armată convenţională din Europa”.

Ministerul Apărării de la Berlin vede Rusia ca pe principala ameninţare cu care se confruntă Germania. „Prin reînarmare se pregăteşte pentru o confruntare militară cu NATO şi vede utilizarea forţei militare ca pe un instrument legitim pentru afirmarea intereselor sale”, a spus Pistorius.

NATO are drept scop să-şi sporească forţele la 460.000 de soldaţi pentru a contracara agresiunea rusă. Strategia Berlinului vorbeşte despre importanţa armelor de precizie cu rază lungă şi a sistemelor de apărare aeriană, dar şi despre dezvoltarea unor tehnologii precum inteligenţa artificială, computerele cuantice şi robotică.

