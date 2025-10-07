Live TV

Putin a convocat o şedinţă a Consiliului rus de Securitate în ziua în care împlinește 73 de ani. Ce program are președintele rus

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin / Sursă foto: Profimedia

Vladimir Putin, care marţi împlineşte 73 de ani, a convocat o şedinţă operativă cu membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse. În programul liderului de la Kremlin sunt prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu omologii săi străini, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Dmitri Peskov, care nu a purtat confima însă dacă este prevăzută şi o discuţie cu şeful Casei Albe, Donald Trump, relatează TASS.

„În a doua parte a zilei, preşedintele are programată o şedinţă operativă cu membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate. În plus, în program sunt prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu lideri străini. Dar, de regulă, aceste conversaţii sunt folosite şi pentru a discuta pe scurt subiecte de actualitate. Vom da un comunicat de sinteză cu privire la rezultatele acestei serii de convorbiri telefonice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului la briefingul zilnic de presă, potrivit News.ro.

Dmitri Peskov nu a anunţat însă dacă este de aşteptat ca liderul rus să aibă marţi o conversaţie telefonică şi cu omologul american Donald Trump. „Nu voi anunţa nimic. Vă vom transmite un mesaj în funcţie de rezultatele (convorbirilor)", a declarat Peskov când a fost întrebat de TASS dacă programul lui Putin pentru 7 octombrie include şi o conversaţie cu Trump.

Vladimir Putin s-a născut la 7 octombrie 1952, marţi împlinind 73 de ani. De obicei, el îşi petrece ziua de naştere la serviciu, profitând de ocazie pentru a comunica activ cu liderii străini. De câteva ori, în această zi au avut loc summituri internaţionale importante. În plus, de ziua sa, preşedintele încearcă să petreacă timp cu familia şi prietenii, scrie TASS.

Decizia privind rachetele Tomahawk este „aproape luată”, afirmă Trump. Apar și condițiile: „Cred că ar trebui să pun această întrebare”

