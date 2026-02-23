Live TV

Putin a decorat mai mulți militari și le-a amintit de ce ucid civilii din Ucraina: „Oameni cu principii morale solide”

Data publicării:
putin
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images.

Vladimir Putin a chemat într-una dintre sălile somptuoase ale Kremlinului mai mulți comandați care ucid civili în Ucraina. În discursul de dinainte de ale oferi medalii, dictatorul a reiterat principalele teme ale propagandei.  Rusia luptă pentru viitorul său, pentru adevăr și independență, a declarat Putin.

„Astăzi, la Kremlin s-au adunat nu doar profesioniști cu o vastă experiență și o pregătire impecabilă. Aceștia sunt comandanți care, încă de la începutul operațiunii militare, luptă alături de soldații lor, împărtășesc toate încercările cu camarazii lor, sunt oameni cu principii morale solide, cu idealuri – adevărați patrioți ai Rusiei”.

Președintele rus a subliniat că soldații ruși acționează în mod coordonat și precis în zona SVO (așa numește Putin războiul), apărând cu fermitate țara. Curajul și hotărârea lor au contribuit la realizarea cu succes a operațiunilor în zonele și direcțiile cele mai tensionate.

„Vă rog să transmiteți sincere cuvinte de sprijin familiilor și prietenilor voștri, tuturor celor care vă așteaptă, se îngrijorează și se tem pentru voi”.

Putin a felicitat, de asemenea, militarii cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei și le-a mulțumit pentru serviciul lor, pentru loialitatea față de jurământ și față de legămintele multor generații de strămoși.

„Cu sărbătoarea pe care în ultimii ani o sărbătorim cu un sentiment special de mândrie și recunoștință. Îi omagiem pe toți cei care, cu riscul vieții, cu curaj și vitejie, cu dragoste pentru Rusia, pentru poporul nostru, își îndeplinesc datoria militară în zona operațiunii militare speciale, păzesc granițele noastre și asigură paritatea strategică”.

Editor : A.R.

