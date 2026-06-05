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Video Cinci azeri au fost ucişi în atacuri cu drone asupra a două nave în Marea Azov. Rusia dă vina pe Ucraina 

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Răniţii au fost transportaţi la un spital din Ieisk, în Rusia. Foto: X

Cinci cetăţeni azeri au fost ucişi în atacuri cu drone care au vizat două nave de marfă în Marea Azov, au anunţat vineri autorităţile de la Baku, Rusia declarând la rândul său că acest atac a fost efectuat de Ucraina, relatează AFP.

„În timpul nopţii au fost lansate atacuri cu drone împotriva a două nave de marfă străine. (...) În urma acestui atac, cinci dintre cetăţenii noştri au fost ucişi şi alţi trei răniţi”, a anunţat Ministerul de Externe din Azerbaidjan într-un comunicat, citat de News.ro.

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Potrivit autorităţilor de la Baku, 25 de cetăţeni azeri se aflau la bordul acestor nave care „nu aparţin statului azer”. Răniţii au fost transportaţi la un spital din Ieisk, în Rusia.

Potrivit viceministrului rus al afacerilor externe, Mihail Galuzin, Ucraina, care a vizat deja mai multe nave în Marea Neagră şi în Marea Mediterană în trecut, se află la originea acestui atac.

Robert Brovdi, cunoscut sub numele de „Madiar”, comandantul forţelor de sisteme fără pilot ale armatei ucrainene, a revendicat pe Telegram că a lovit în cursul nopţii „cinci nave care se aflau ilegal în porturile Mariupol şi Berdiansk”, din Ucraina ocupată de Rusia.

El nu a precizat însă dacă este vorba de aceleaşi nave la bordul cărora au fost ucişi cetăţenii azeri.

Atacurile ruseşti şi ucrainene asupra porturilor şi navelor civile s-au înmulţit începând de anul trecut.

 

Editor : C.L.B.

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