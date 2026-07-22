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Putin nu mai vrea doar Donbasul: de ce a pus ochii pe zonele din Sumî și Harkov și ce urmărește cu adevărat (Bloomberg)

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Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Rusia nu mai intenționează să restituie Ucrainei o parte din teritoriile ocupate în cadrul vreunui acord de încetare a războiului și dorește să păstreze zonele ocupate din regiunile Sumî și Harkov ca zonă tampon, scrie Bloomberg, citând surse apropiate de Kremlin. Potrivit acestora, Vladimir Putin urmărește în continuare să cucerească întregul Donbas și consideră că negocierile pot fi reluate numai după atingerea acestui obiectiv.

Ministerul Apărării l-a asigurat pe președinte că va obține controlul deplin asupra părții rămase din regiunea Donețk până la sfârșitul anului, a precizat unul dintre interlocutorii agenției. Cu toate acestea, o sursă apropiată ministerului rus al apărării a calificat acest termen ca fiind prea optimist și a afirmat că mulți militari consideră mai realist ca operațiunea să se încheie abia în 2027.

Potrivit surselor, Putin a renunțat la ideea anterioară de schimb teritorial după ce a decis că înțelegerile informale încheiate cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul de la Anchorage din august 2025, nu mai sunt valabile. Partea rusă susținea că Ucraina trebuia să renunțe la Donbas în schimbul restituirii zonelor ocupate din regiunile Sumy și Harkiv. La Washington s-a negat existența unor astfel de înțelegeri.

Un factor suplimentar a fost decizia lui Trump de a susține proiectul de lege privind impunerea unor taxe vamale de până la 100% asupra celor mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze rusești. De asemenea, durificarea poziției Kremlinului a fost influențată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, care au dus la o criză a combustibililor în țară, au adăugat sursele.

Negocierile privind încetarea războiului, desfășurate cu medierea SUA, s-au blocat de fapt încă din februarie, când administrația Trump și-a îndreptat atenția către conflictul cu Iranul. În iunie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus lui Putin, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire personală, însă acesta a respins inițiativa și a declarat că armata rusă trebuie să continue să „lucreze”.

Ucraina pledează pentru încetarea ostilităților pe linia actuală a frontului și respinge cererea de a-i ceda lui Putin restul teritoriului din regiunea Donețk, pe care trupele ruse nu au reușit să-l ocupe din 2014.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra Kievului și a altor orașe ucrainene. Luptele aprige continuă în zona Konstantinovka din regiunea Donețk — un nod logistic de importanță strategică, a cărui capturare ar deschide armatei ruse calea către principalele linii defensive ucrainene din Kramatorsk și Sloviansk.

Conform estimărilor Institutului American de Studii de Război (ISW), Rusia controlează în prezent aproximativ 80% din regiunea Donețk. Cu toate acestea, având în vedere ritmul actual de avansare, nu este clar dacă va reuși vreodată să o ocupe în întregime, au remarcat analiștii.

Editor : A.R.

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