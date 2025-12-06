Live TV

Ramzan Kadîrov promite „un răspuns dur pentru fasciştii ucraineni”, după ce o dronă ar fi lovit o clădire din capitala cecenă Groznîi

Data publicării:
kadirov trage cu mitraliera
Foto: Profimedia Images

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat vineri că o dronă ucraineană a lovit şi a avariat o clădire înaltă din Groznîi, capitala regiunii Cecenia din sudul Rusiei, şi a promis că va riposta în termen de o săptămână, relatează Reuters.

Într-o postare pe aplicaţia Telegram, Kadîrov a anunţat că drona nu a provocat victime. El a adăugat că atacul asupra unui complex de clădiri nu are sens din punct de vedere tactic”.

Începând de mâine şi în cursul săptămânii, fasciştii ucraineni vor simţi un răspuns dur”, a scris Kadîrov într-o postare ulterioară pe Telegram.

Doar că, spre deosebire de ei, noi nu vom comite un atac laş asupra unor ţinte paşnice.”

Atacurile ucrainene au lovit anterior o serie de puncte din Cecenia, între care o cazarmă de poliţie şi o academie de antrenament militar.

Kadîrov a fost un susţinător vocal al invaziei Rusiei în Ucraina şi a contribuit cu forţe cecene, aminteşte Reuters. 

Citește și:

Kadîrov îi cântă în strună lui Putin și spune că așteaptă „ordinul” pentru a începe războiul cu Europa: „Totul se va termina repede”

