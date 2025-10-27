Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova nu consideră agresiunea sa împotriva Ucrainei ca fiind o încălcare a Memorandumului de la Budapesta.

„Memorandumul [de la Budapesta] prevede că Ucraina, la fel ca alte foste republici sovietice care au renunțat la armele nucleare, va primi garanții din partea puterilor nucleare față de statele non-nucleare. Atât. Garanțiile respective prevăd că armele nucleare nu vor fi utilizate împotriva statelor non-nucleare care sunt părți la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.”

Lavrov a justificat acțiunile Rusiei afirmând că, alături de Memorandumul de la Budapesta, aceleași părți au semnat o declarație prin care se angajau să respecte principiile OSCE, inclusiv drepturile minorităților, democrația și libertatea de exprimare. El a afirmat că aceste obligații au fost încălcate de Kiev.

Memorandumul privind garanțiile de securitate în legătură cu aderarea Ucrainei la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (Memorandumul de la Budapesta) a fost semnat la 5 decembrie 1994.

Textul acestuia prevede că Rusia, Regatul Unit și Statele Unite „își reafirmă angajamentul de a respecta independența, suveranitatea și frontierele existente ale Ucrainei”. De asemenea, acestea s-au angajat să „se abțină de la amenințarea sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a Ucrainei și că niciuna dintre armele lor nu va fi utilizată vreodată împotriva Ucrainei, cu excepția cazurilor de autoapărare sau în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite”.

Semnatarii au confirmat, de asemenea, angajamentul lor de a „se abține de la coerciția economică menită să subordoneze propriilor interese exercitarea de către Ucraina a drepturilor inerente suveranității sale și, astfel, să obțină avantaje de orice fel”.

Este evident că Rusia a încălcat în mod flagrant aceste dispoziții ale Memorandumului de la Budapesta, după ce a lansat o agresiune împotriva Ucrainei începând din 2014 și a declanșat o invazie pe scară largă în 2022.

