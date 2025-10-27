Live TV

Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
serghei lavrov onu
Foto: Reuters

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova nu consideră agresiunea sa împotriva Ucrainei ca fiind o încălcare a Memorandumului de la Budapesta.

 „Memorandumul [de la Budapesta] prevede că Ucraina, la fel ca alte foste republici sovietice care au renunțat la armele nucleare, va primi garanții din partea puterilor nucleare față de statele non-nucleare. Atât. Garanțiile respective prevăd că armele nucleare nu vor fi utilizate împotriva statelor non-nucleare care sunt părți la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.”

Lavrov a justificat acțiunile Rusiei afirmând că, alături de Memorandumul de la Budapesta, aceleași părți au semnat o declarație prin care se angajau să respecte principiile OSCE, inclusiv drepturile minorităților, democrația și libertatea de exprimare. El a afirmat că aceste obligații au fost încălcate de Kiev.

Memorandumul privind garanțiile de securitate în legătură cu aderarea Ucrainei la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (Memorandumul de la Budapesta) a fost semnat la 5 decembrie 1994.

Textul acestuia prevede că Rusia, Regatul Unit și Statele Unite își reafirmă angajamentul de a respecta independența, suveranitatea și frontierele existente ale Ucrainei”. De asemenea, acestea s-au angajat să „se abțină de la amenințarea sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a Ucrainei și că niciuna dintre armele lor nu va fi utilizată vreodată împotriva Ucrainei, cu excepția cazurilor de autoapărare sau în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite”.

Semnatarii au confirmat, de asemenea, angajamentul lor de a „se abține de la coerciția economică menită să subordoneze propriilor interese exercitarea de către Ucraina a drepturilor inerente suveranității sale și, astfel, să obțină avantaje de orice fel”.

Este evident că Rusia a încălcat în mod flagrant aceste dispoziții ale Memorandumului de la Budapesta, după ce a lansat o agresiune împotriva Ucrainei începând din 2014 și a declanșat o invazie pe scară largă în 2022.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-27 at 08.29.18
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o...
guvern
Ședință extraordinară la Guvern pentru modificarea OUG 52, care a...
Daniel Băluță.
Daniel Băluță, posibilul candidat al PSD la Primăria Capitalei, are...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei...
Ultimele știri
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
submarin
„Vânătoarea de submarine”. Marea Britanie și Germania vor acționa împreună pentru a prinde navele subacvatice ale rușilor
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
„O manifestare a naturii trecătoare”. Noile sancțiuni ale SUA, ironizate de către oficialii de la Moscova
pană de curent ucraina criza de electricitate
O nouă pană uriașă de curent în Ucraina, după cel mai recent bombardament al rușilor
Donald Trump
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Imagini difuzate de canalul X al ASTRA. Foto: captură video
Dronele ucrainene au vizat Moscova într-un atac nocturn, afirmă primarul. Două aeroporturi și-au suspendat temporar operațiunile
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Pensionarii care nu mai primesc pensia. Documentul obligatoriu care te ajută să nu rămâi fără bani
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte...
Pro FM
Chris Martin și Sophie Turner, cuplu-surpriză la Hollywood. Solistul Coldplay iubește din nou după...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
DOCUMENT Casa de Pensii respinge adeverințele de la Mica Recalculare. Ce motiv incredibil a găsit?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere