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O dronă rusă de tip „Molniya”, utilizată în atacul asupra Ucrainei, ar fi putut avea capacități autonome, afirmă un expert

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Russian Molniya-2 Drone Crews In Zaporozhye Region
Dronă Molniya folosită de ruși. Foto: Profimedia
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O dronă rusă de tip „Molniya”, fără antenă de control, a lovit o instalație ucraineană, a declarat Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării și expert în tehnologie radio, într-o postare pe Telegram. În opinia sa, acest lucru ar putea indica dezvoltarea unor capacități autonome ale dronelor, scrie Ukrainskaia Pravda.

„UAV-ul avea doar o cameră și un computer. În această direcție se îndreaptă totul. Navigația, identificarea țintei și atacul vor deveni complet autonome.”

Beskrestnov a menționat că o tehnologie similară fusese observată anterior doar la un alt tip de UAV rusesc.

„Anterior, am văzut astfel de soluții doar la UAV-ul V2U. Am scris în repetate rânduri că inamicul folosește platforma V2U pentru a-și antrena rețeaua neuronală. Astăzi, am găsit aceeași soluție la Molniya. Acesta este un semn rău”, a adăugat expertul.

Flash a publicat o imagine care ilustrează modificarea autonomă, realizată de IA, a dronei rusești Molniya.

„Un detector de drone nu te mai salvează – fii vigilent”, a adăugat Beskrestnov.

El a mai spus că armata ucraineană va identifica în tăcere contramăsuri împotriva noii amenințări, adăugând că scopul său principal este de a sensibiliza opinia publică cu privire la aceasta.

Beskrestnov a îndemnat, de asemenea, oamenii să raporteze orice drone rusești descoperite sau componentele acestora către el sau către comandanții militari.

Trebuie menționat că portalul War&Sanctions al Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina descrie drona rusă V2U ca fiind o muniție de tip „loitering” dotată cu inteligență artificială.

Beskrestnov a raportat anterior că forțele ruse utilizează o muniție de tip „loitering” Geran modificată, denumită Geran Seeker, echipată cu un sistem automat de recunoaștere și ghidare a țintei.

Se pare că varianta autonomă a dronei a fost utilizată pe scară largă în regiunea Zaporojie, unde evită sistemele pe care Ucraina le utilizează pentru a contracara atacurile aeriene.

El a mai afirmat că sistemele autonome de selectare a țintelor se află în primele etape ale testării în condiții de luptă atât în Ucraina, cât și în Rusia.

Editor : M.C

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