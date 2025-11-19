Reacția Moscovei după ce Varșovia a anunțat închiderea ultimului consulat rus din Polonia

Moscova va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Federația Rusă, ca răspuns la închiderea Consulatului General al Rusiei din Gdansk. Acest lucru a fost declarat pentru TASS de către purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova.

„Ca măsură de răspuns, partea rusă va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Rusia”, a declarat diplomatul.

Anterior, ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a anunțat decizia sa de a închide ultimul consulat general al Federației Ruse din Gdansk, care funcționează în prezent în țară.

În octombrie 2024 și mai 2025, șeful MAE al Poloniei a închis consulatele generale ale Federației Ruse din Poznan și Cracovia, invocând acuzațiile de organizare de către Moscova a unor acte de sabotaj pe teritoriul polonez. Ca răspuns la aceste decizii, MAE al Federației Ruse a închis consulatele generale ale Poloniei din Sankt Petersburg și Kaliningrad. În prezent, Polonia are un singur consulat general care funcționează pe teritoriul Federației Ruse, în Irkutsk, precum și o ambasadă în Moscova cu un departament consular. La rândul său, Rusia are o ambasadă în Varșovia și, până în prezent, a funcționat un consulat general în Gdansk.

Editor : A.R.