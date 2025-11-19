Live TV

Reacția Moscovei după ce Varșovia a anunțat închiderea ultimului consulat rus din Polonia

Data publicării:
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images

Moscova va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Federația Rusă, ca răspuns la închiderea Consulatului General al Rusiei din Gdansk. Acest lucru a fost declarat pentru TASS de către purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova.

„Ca măsură de răspuns, partea rusă va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Rusia”, a declarat diplomatul.

Anterior, ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a anunțat decizia sa de a închide ultimul consulat general al Federației Ruse din Gdansk, care funcționează în prezent în țară.

În octombrie 2024 și mai 2025, șeful MAE al Poloniei a închis consulatele generale ale Federației Ruse din Poznan și Cracovia, invocând acuzațiile de organizare de către Moscova a unor acte de sabotaj pe teritoriul polonez. Ca răspuns la aceste decizii, MAE al Federației Ruse a închis consulatele generale ale Poloniei din Sankt Petersburg și Kaliningrad. În prezent, Polonia are un singur consulat general care funcționează pe teritoriul Federației Ruse, în Irkutsk, precum și o ambasadă în Moscova cu un departament consular. La rândul său, Rusia are o ambasadă în Varșovia și, până în prezent, a funcționat un consulat general în Gdansk.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
3
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
dmitri-medvedev-profimedia
„Moartea regimului de la Kiev va fi inevitabilă”. Nou mesaj plin de...
home and lifestyle concept,buying using credit card working with packaging startup entrepreneur small business e-commerce owner
Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE, aprobată în...
Aftermath of a Russian drone attack in Odesa region
Bombardamente în 8 orașe ucrainene: 10 morți. Rusia a atacat cu sute...
Ultimele știri
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Nicki Minaj intră în disputa lui Donald Trump cu Nigeria. Acuzații de persecutare a creștinilor, respinse de autorități
Percheziții în județele Bacău și Satu Mare la persoane cercetate pentru pornografie infantilă, viol şi şanjaj asupra unui minor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
scena tribunal moscova
Un tribunal din Moscova l-a declarat pe un rus acuzat de activități LGBT vinovat la un an după ce s-a sinucis în arestul poliției
Radosław Sikorski
Șeful diplomației de la Varșovia dezvăluie cât ar mai putea dura războiul din Ucraina: „Nu cred că Putin va putea rezista”
Vas din „flota-fantomă”. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto- Wikimedia Commons vita TVP World
Situație dramatică pentru economia lui Putin. Moscova oferă reduceri uriașe în încercarea de a-și vinde petrolul
protest în Polonia
Marș cu 100.000 de persoane, de Ziua Independenței, la Varșovia. Manifestanții au strigat lozinci împotriva imigrației
Pașaport rusesc
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd reintră în Scorpion și schimbă complet atmosfera. Zodia care nu-și mai poate ascunde...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie: „Centrează ca-n...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât plătești pentru asigurarea de sănătate în 2025 dacă nu ai venituri. Calculul complet pentru 1 lună, 6...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Dua Lipa și-a arătat picioarele "kilometrice" și pofta de viață, într-un dans energic. Rochia mini și...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”