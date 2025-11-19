Live TV

Polonia închide ultimul consulat al Rusiei existent în țară. Acuzațiile aduse de către șeful MAE de la Varșovia, Radosław Sikorski

Data actualizării: Data publicării:
Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski. Foto: Profimedia

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat miercuri că va retrage acordul pentru funcționarea ultimului consulat rus din Polonia, situat în Gdańsk, ca răspuns la recentele sabotaje feroviare.

Două secțiuni ale liniei Varșovia-Lublin, considerată o legătură strategică între capitala Poloniei și regiunile estice care se învecinează cu Ucraina, au fost ținta unor operațiuni secrete în weekend.

Căile ferate au fost aruncate în aer în apropierea satului Mika, la aproximativ 90 de kilometri sud de Varșovia, au declarat oficialii, iar locuitorii din zonă au raportat că au auzit o explozie sâmbătă seara.

Mai la sud, în regiunea Lublin, căile ferate au fost sabotate și, potrivit unor informații, a fost tăiată și o linie electrică.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
3
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Digi Sport
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
photo-collage.png - 2025-11-19T103519.351
Întâlniri secrete între Rusia și Iran privind tehnologii cu potențial...
sigla pnl
Proiect: Mai mulți aleși PNL cer limitarea accesului la anumite...
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din...
Ultimele știri
Bombardamente în 8 orașe ucrainene: 10 morți. Rusia a atacat cu sute de drone și rachete, anunță Volodimir Zelenski
Țările calificate la Campionatul Mondial din 2026. Care este cea mai mică națională care va merge la turneul final
Robert Fico s-a întâlnit cu Mark Rutte la Bratislava. Ce i-a cerut premierul slovac șefului NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avioane f-16 polonia
Polonia a ridicat în aer avioane de luptă, după o serie de atacuri ruseşti asupra Ucrainei
trenuri avariate in polonia de o exploie pe calea ferata
Nivelul de alertă pe căile ferate poloneze a fost ridicat la „Charlie”. Ce înseamnă acest lucru?
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov
Replică dură a Kremlinului la acuzațiile Poloniei că serviciile secrete ruse au sabotat o cale ferată vitală pentru ucraineni
calea ferata 1
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina
Spital subbteran
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Singurul lucru care l-a surprins pe Șumudică după România – San Marino. „Eu nu înțeleg. E de divizia B”
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât va dura valul de frig și de ninsori. Vești bune de la ANM, de când revin temperaturile de peste 20 de...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Dua Lipa și-a arătat picioarele "kilometrice" și pofta de viață, într-un dans energic. Rochia mini și...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”