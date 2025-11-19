Polonia închide ultimul consulat al Rusiei existent în țară. Acuzațiile aduse de către șeful MAE de la Varșovia, Radosław Sikorski

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat miercuri că va retrage acordul pentru funcționarea ultimului consulat rus din Polonia, situat în Gdańsk, ca răspuns la recentele sabotaje feroviare.

Două secțiuni ale liniei Varșovia-Lublin, considerată o legătură strategică între capitala Poloniei și regiunile estice care se învecinează cu Ucraina, au fost ținta unor operațiuni secrete în weekend.

Căile ferate au fost aruncate în aer în apropierea satului Mika, la aproximativ 90 de kilometri sud de Varșovia, au declarat oficialii, iar locuitorii din zonă au raportat că au auzit o explozie sâmbătă seara.

Mai la sud, în regiunea Lublin, căile ferate au fost sabotate și, potrivit unor informații, a fost tăiată și o linie electrică.

Editor : A.R.