Live TV

Video Ucraina a atacat depozite Wilberries în Rusia aflate peste 1.600 km de linia frontului

Data publicării:
atac drone ucrainene centru logistic al Wildberries rusia
sursa foto: Supernova_plus/ Telegram
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Încă un depozit Wildberries atacat

Ucraina a lansat sâmbătă peste 300 de drone asupra Rusiei, ucigând cel puţin două persoane într-o regiune de frontieră şi atingând ţinte până la Ekaterinburg, în Ural, informează AFP, citând autorităţi ruse.

În ultimele luni, Kievul şi-a intensificat loviturile de represalii, atingând teritoriul rus în adâncime şi provocând penurii de carburant şi perturbând mai mult ca niciodată viaţa cotidiană rusă, de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina în urmă cu mai bine de patru ani.

Noi atacuri au survenit a doua zi după o lovitură ucraineană asupra unei uzine din oraşul rusesc Kirov - situat la aproape 1.000 km est de Moscova - şi soldat cu mai mulţi morţi, unde autorităţile au decretat trei zile de doliu în regiune.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministerul rus al apărării a declarat că ar fi interceptat 328 de drone, în special deasupra regiunii Moscovei şi a unor regiuni îndepărtate, precum Başkortostan şi Republica Ciuvaşia, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Şeful interimar al regiunii ruse Belgorod, Aleksandr Şuvaiev, a declarat că două persoane au fost ucise în zonele de frontieră.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a indicat că 200 de drone se îndreptau spre regiunea Moscovei.

Încă un depozit Wildberries atacat

În Ekaterinburg, oraş în Ural, compania rusă de vânzări online Wildberries - atinsă în această săptămână de lovituri ucrainene repetate - a declarat că şi-a evacuat personalul. Ekaterinburg este situat exact la intrarea în Siberia, la peste 1.600 de kilometri de granița cu Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Wildberries a declarat că a „suspendat!” activităţile „centrului său logistic” situat în oraş după o „evacuare efectuată la timp”.

Compania a precizat că sediul său nu a fost avariat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În cursul săptămânii, drone ucrainene au lovit depozite ale Wildberries situate în apropiere de Moscova, la Sankt Petersburg, în Crimeea şi în sudul Rusiei, provocând incendii şi pierderi economice.

Şeful regiunii Sverdlovsk, al cărei capitală este Ekaterinburg, Denis Pasler, a confirmat că oraşul a fost atacat. Potrivit lui, nu au existat victime, dar atacurile au provocat un incendiu într-o parcare.

Mai la vest, în regiunea Kirov, guvernatorul local, Aleksandr Sokolov, a declarat că a întărit măsurile de securitate în urma unui atac devastator asupra unei uzine. El a precizat că bilanţul definitiv al atacului comis vineri asupra unei uzine - pe care Kievul a calificat-o drept uzină militară ce contribuie la efortul de război rus - se ridică la cinci morţi.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
Viorel scripcariu a o sedinta
2
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
putin
4
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
aeronava f-16
5
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate...
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul dintre ei e căsătorit și are un copil
Digi Sport
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul dintre ei e căsătorit și are un copil
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mihailo Fedorov.
Oferta pe care a primit-o ministrul demis al Apararii din Ucraina, Mihailo Fedorov
756342285_1850146102909523_8555405522948454980_n
MApN: Drona de la Sfântu Gheorghe a fost distrusă de același pilot român de F-16 care a doborât drona la Buzău
Andrii Sybiha
Ucraina condamnă „încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească”. Apel pentru „un răspuns pe măsura amenințării”
President Putin On Working Visit To Irkutsk Region, Russia
Într-o rară călătorie în afara Moscovei, Vladimir Putin vizitează o uzină de aviație din Siberia
Armata română
Situația de securitate a României va continua să fie „destul de critică”, spune șeful Armatei. Care e riscul unui atac direct al Rusiei
Recomandările redacţiei
aparate f-16 in zbor
„Cât costă racheta”. Ce spune Statul Major al Apărării despre prețul...
F-16 Romania
A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc în două zile...
European Council President Antonio Costa speaks during a press conference
Antonio Costa, după incidentele cu drone din România: „Securitatea...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
„Românii trebuie să ştie un lucru”. Mesajul șefului Statului Major...
Ultimele știri
Mai multa rachete îndreptate către Arabia Saudită au fost interceptate de militarii din Grecia
România, promovată la prestigiosul festival britanic de muzică clasică BBC Proms
Explicațiile meteorologilor despre valul de furtuni și de când revine canicula. Sunt așteptate 38-40 de grade
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A trecut printr-un accident și un divorț în doar un an. Andreea Ibacka: „Viața mea s-a schimbat la 180 de...
Cancan
Video halucinant: momentul în care drona este doborâtă de un avion de luptă: 'Ce e asta, mă?'
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai 20 ani pe fundaşul stânga titular...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Motivul pentru care prietena Soranei Cîrstea s-a retras din circuit. Abia acum a vorbit despre problema sa...
Adevărul
Averea de 36 de milioane de euro a unei foste mari campioane din tenis s-a evaporat peste noapte. A ajuns la...
Playtech
Cum îți poți recupera permisul de conducere mai repede în 2026. Cele trei condiții obligatorii după...
barbat cu catuse la maini
Fraudă de 2,7 milioane de lei la Bistriţa: doi administratori de firme, reţinuţi de poliţie
Digi Sport
Daniela Roba a auzit ce a spus din închisoare soțul care a desfigurat-o cu ciocanul și nu a mai rezistat: ”E...
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
„Cel mai bine păstrat secret din Europa”. Insula spectaculoasă din Italia, alternativa ieftină la Coasta...
Newsweek
Bani în plus la pensie pentru pensionarii cu grupe. Cum a modificat instanța formula de recalculare?
Digi FM
A aflat prea târziu că nu avea cancer. O femeie a murit după ce chimioterapia i-a provocat o altă boală
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...