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Circulaţia tramvaielor pe linia 10, blocată din cauza unui vagon care a deraiat pe Şoseaua Olteniţei din București

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tramvai 10
Foto: Societatea de Transport Bucuresti/Facebook
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Circulaţia tramvaielor pe linia 10 este blocată din cauza unui vagon care a deraiat pe Şoseaua Olteniţei, după Piaţa Eroii Revoluţiei, pe sensul spre Romprim.

"Astăzi, 15 iulie 2026, în jurul orei 14:35, un vagon de tramvai al liniei 10 a deraiat pe Şoseaua Olteniţei, după Piaţa Eroii Revoluţiei, pe sensul spre Romprim. STB intervine operativ: sunt aplicate măsuri de deviere a circulaţiei şi sunt dirijate mijloacele de intervenţie la faţa locului. Echipele tehnice acţionează pentru remedierea situaţiei şi reluarea circulaţiei în condiţii normale în cel mai scurt timp posibil", au transmis reprezentanţii STB.

Totodată, a fost constituită o comisie pentru stabilirea cauzelor deraierii.

Potrivit sursei citate, pasagerii sunt preluaţi de autobuzele liniei 232, care asigură legătura cu Piaţa Sudului.

Editor : A.P.

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