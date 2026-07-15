Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: „Țintele dificile din PNRR au fost amânate. Cei care trebuiau să le promoveze nu și le-au asumat”

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că legile din PNRR care vor trebui votate de Parlament „nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru”, după ce PSD a pus condiții pentru a susține unele proiecte. Șeful Executivului mai spune că jaloanele dificile au fost amânate, iar autoritățile responsabile nu și-au asumat răspunderea.

Ilie Bolojan a transmis o serie de motive pentru care adoptarea legilor din PNRR este vitală pentru țara noastră și a răspuns voalat social-democraților, care au anunțat că ar putea să nu voteze unele proiecte venite de la Guvern.

„Guvernele, ministerele și alte autorități au avut ani de zile la dispoziție să miște lucrurile. În multe domenii, cum este cel energetic, obiectivele nu au fost îndeplinite”, a scris premierul interimar pe Facebook.

Bolojan susține că jaloanele ușoare au fost rezolvate, iar cele dificile au fost amânate de autorități.

„Cele dificile sau care pot fi speculate politic au fost amânate. Cei care ar fi trebuit să le promoveze au ezitat să-și asume răspunderea.

Proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru. Sunt rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, pe baza a ceea ce ne-am angajat să îndeplinim. Iar pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată de Parlament trebuie să fie declarată conformă de Comisia Europeană.

Respectarea angajamentelor, disciplina bugetară și predictibilitatea sunt ingredientele de bază pentru o țară de încredere, atât pentru partenerii noștri, cât mai ales pentru români”, a mai spus șeful Executivului.

În urmă cu câteva zile, PSD a transmis că ar putea să nu voteze mai multe legi restante din PNRR, pe care Guvernul le-a trimis Parlamentului spre adoptare, precum legea salarizării publice. Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan să nu dea ordine Parlamentului să voteze ceva ce era în atribuția Executivului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.