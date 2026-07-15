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Video Un român a murit și altul a fost rănit în incendiul izbucnit la o clădire din Bruxelles. Anunțul MAE

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Un român a murit și altul a fost rănit în incendiul izbucnit la o clădire din Bruxelles. Foto via Digi24
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Un cetățean român a murit și altul a fost rănit în incendiul izbucnit la o clădire aflată în construcție la Bruxelles, a anunțat miercuri Ministerul Afacerilor Externe. Persoana rănită este internată într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate.

„În continuarea informațiilor transmise de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu privire la incendiul produs la data de 14 iulie 2026, la Bruxelles, în Regatul Belgiei, MAE precizează că, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile belgiene Ambasadei României la Bruxelles, printre victimele incendiului se află doi cetățeni români, dintre care un rănit grav și un decedat”, anunță miercuri Ministerul Afacerilor Externe.

Șase persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite într-un incendiu izbucnit marți la o clădire aflată în construcție la Bruxelles.

Trupurile neînsuflețite au fost recuperate dintr-un lift blocat într-un puț al turnului Oxy, situat în centrul orașului, în urma unei operațiuni care a durat câteva ore.

Potrivit sursei citate, cetățeanul român rănit este internat într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate.

„Reprezentanții misiunii diplomatice mențin situația în atenție, se află în legătură permanentă cu autoritățile competente belgiene, inclusiv cu unitatea medicală unde este internat cetățeanul român rănit, și sunt pregătiți să acorde asistență consulară, conform competențelor”, a mai transmis MAE.

MAE informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0)2 347 5338, +32 (0)2 343 6935 și +32 (0)2 344 1658. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii call-centerului, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială sau cu caracter de urgență au la dispoziție numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice: +32 (0)497 428663.

Editor : M.C | Ș.A.

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