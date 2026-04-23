Record negativ istoric privind numărul de copii născuți în Rusia. S-a ajuns într-un punct similar cu cel din urmă cu 200 de ani

Apelurile lui Vladimir Putin de a face cât mai mulți copii, restricțiile privind avorturile și încercările de a impune „valorile tradiționale” nu au reușit să abată Rusia de pe calea către prăpastia demografică.

Numărul nașterilor din Federația Rusă în 2026 a scăzut pentru al 11-lea an consecutiv, estimează demograful Alexei Raksha. În primul trimestru al anului 2026, conform calculelor sale, s-au născut 272 de mii de copii — cu 6% mai puțin decât în anul precedent. În primul trimestru al anului 2025, numărul acestora a fost de 289 de mii, iar, potrivit datelor lui Raksha, numărul nașterilor a atins nivelul minim de la cumpăna dintre secolele XVIII și XIX.

În același an s-a atins „minimul” din ultimii peste 200 de ani. Față de primul trimestru al anului 2021, dinainte de război, numărul nașterilor a scăzut cu 12,5%, iar față de anul 2014, record pentru Rusia, scăderea a ajuns la 38%, reiese din calculele lui Raksha. Datele demografice oficiale din Federația Rusă sunt clasificate din primăvara anului 2025: s-a încetat publicarea cifrelor privind numărul nașterilor, mortalitatea și chiar numărul total al populației.

Ultimele date anuale disponibile ale Rosstat (pentru anul 2024) au arătat că numărul nașterilor a scăzut la 1,222 milioane de copii pe an — cel mai scăzut nivel din 1999, când țara se confrunta cu o criză economică, o inflație galopantă și consecințele unui default. Anul trecut, potrivit estimărilor lui Raksha, numărul nașterilor a scăzut cu încă 4%, până la 1,178 milioane, ceea ce a reprezentat un minim în istoria modernă a țării.

În ciuda propagandei în favoarea familiilor numeroase, scade și rata totală a natalității (RTN), care reflectă numărul mediu de copii pe femeie în vârstă fertilă. Anul trecut, acesta a fost de 1,418, estimează Raksha: cu 20% mai mic decât valorile de acum 10 ani (1,777 în 2015).

Încă din 2018, Putin și-a propus să oprească declinul natural al populației, cu care țara s-a confruntat la scurt timp după anexarea Crimeii. Dar, în ciuda proiectului național „Demografie”, în valoare de 4 trilioane de ruble, în perioada 2018-2024 Rusia a pierdut aproximativ 4 milioane de oameni ca urmare a faptului că mortalitatea a depășit natalitatea.

În 2020, Kremlinul a modificat obiectivul demografic pentru anul 2030. Iar la începutul celui de-al șaselea mandat al lui Putin, la inițiativa sa, a fost elaborată strategia demografică a „centrării pe familie”. Aceasta prevede ca rata totală a natalității în țară să crească la 1,6 până în 2030 și la 1,8 până în 2036. Aceasta va fi cea mai mare valoare de la vremea URSS: în 1990, rata natalității era de 1,89.

În cadrul strategiei, oficialii intenționează să se ocupe de consolidarea instituției familiei și a căsătoriei, precum și de promovarea „valorilor familiale tradiționale”: se planifică introducerea imaginilor familiilor numeroase în reclame și conținutul media, iar pentru bunicii cu mulți nepoți se vor introduce distincții de stat.

