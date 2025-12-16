Rusia blochează total și definitiv YouTube. Motivele invocate de către Parlamentul rus

În Rusia, YouTube va fi complet blocat în următoarele șase luni-un an, a declarat Andrei Svintsov, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională, tehnologii informaționale și comunicații.

„Acest lucru se datorează faptului că (serviciul video — TMT) continuă să ignore legislația rusă în vigoare. Toți cei care utilizează această platformă pentru promovarea propriului conținut trebuie să treacă cât mai repede la analogii — Rutube, „VK Video” și altele”, a declarat Svintsov pentru publicația „Abzats”.

Rușii s-au confruntat pentru prima dată cu încetinirea YouTube la sfârșitul lunii iulie 2024. La început, Roskomnadzor a explicat situația prin „probleme tehnice” din partea proprietarului serviciului de găzduire video — corporația Google, care nu și-a mai actualizat serverele din Rusia de mult timp. Ulterior, fostul deputat al Dumei de Stat Alexander Khinshtein, care a condus comisia pentru politica informațională a camerei inferioare a parlamentului, a recunoscut că încetinirea funcționării YouTube a fost inițiată de autoritățile ruse. În decembrie anul trecut, toți marii operatori de telefonie mobilă din Rusia — MTS, Beeline, MegaFon, Tele2 și Yota – au făcut practic imposibilă vizionarea videoclipurilor pe YouTube. După aceea, Roskomnadzor a confirmat că a restricționat funcționarea serviciului în Rusia din cauza „încălcării legislației” și a „lipsă de respect” față de țară. În special, agenția a acuzat YouTube că a blocat peste 200 de canale de propagandă rusești.

Cu toate acestea, până în prezent, accesul la YouTube este menținut de mici furnizori de internet din regiunile rusești. Astfel, în Sankt Petersburg, până de curând, abonații SkyNet, „eTelecom” și „Nevalink” puteau viziona videoclipuri pe platforma video, dar Roskomnadzor a blocat accesul rămas la serviciu. „Din partea noastră nu există restricții privind funcționarea serviciului, iar motivele nu țin de zona de influență a furnizorului de internet”, au menționat cei de la „eTelecom”. În același timp, acțiunile autorităților ruse în ceea ce privește YouTube au dus la o creștere bruscă a numărului de utilizatori ai serviciilor VPN, care permit ocolirea blocajelor. Conform unui sondaj realizat de Levada-Center, în martie 2025, numărul acestora era cu 36% mai mare decât în anul precedent.

