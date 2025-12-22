Live TV

Rusia dezvoltă o armă pentru a ataca sateliții Starlink ai lui Elon Musk, cred serviciile secrete din două țări NATO (presă)

Sateliți Starlink
Agențiile de informații din două țări NATO cred că Rusia dezvoltă o armă antisatelit pentru a viza rețeaua Starlink a lui Elon Musk, potrivit unui nou raport, scrie Newsweek.

Evaluările serviciilor de informații au arătat că proiectilele concepute pentru a distruge sateliții ar avea un diametru de doar câțiva milimetri, ceea ce ar face foarte dificilă detectarea de către sistemele de detectare, potrivit AP.

Acestea au adăugat că ar fi arme cu „efect de zonă” care ar putea afecta orice obiect din zona aproximativă, mai degrabă decât o modalitate de a viza sateliții cu precizie. Acest lucru ar putea pune în pericol propriile sisteme spațiale ale Rusiei, precum și pe cele operate de alte națiuni precum China.

Analiștii au declarat că riscurile implicate de o astfel de armă, inclusiv pentru propriile interese ale Moscovei, ar putea descuraja Rusia să urmărească acest sistem.

Raportul nu a identificat ce servicii de informații au făcut evaluările. Newsweek nu a putut verifica independent concluziile.

Arma ar umple orbitele Starlink cu șrapnel și ar putea distruge mai mulți sateliți simultan a relatat, luni, Associated Press . Acest lucru ar putea, de asemenea, deteriora grav alte obiecte aflate pe orbită.

Starlink s-a dovedit a fi un serviciu vital pentru Ucraina pe câmpul de luptă timp de ani de zile, Kievul bazându-se puternic pe accesul său la internet pentru comunicații și pentru controlul vastelor sale flote de drone. Rusia a avertizat că sateliții care susțin armata Ucrainei sunt „ținte legitime”.

Înarmarea spațiului a fost o problemă extrem de controversată timp de decenii. SUA a evaluat că Rusia, precum și China, se întrec în a instala noi sisteme în spațiu care le-ar consolida propriile armate și ar lucra împotriva SUA.

Starlink folosește o constelație imensă de sateliți pe orbită terestră joasă (LEO) pentru a furniza internet prin terminale de la sol.

Rusia a efectuat un test antisatelit cu ascensiune directă în noiembrie 2021, când a distrus un vechi satelit sovietic de culegere de informații în LEO.

Comandamentul Spațial al SUA a declarat la acea vreme că testul a generat cel puțin 1.500 de fragmente care pot fi urmărite pe orbită, care ar putea persista timp de decenii, iar NASA a raportat că personalul de pe Stația Spațială Internațională a trebuit să ia „proceduri de urgență pentru siguranță”. Guvernul SUA a condamnat testul drept „un comportament nechibzuit și iresponsabil”.

Informațiile NATO sugerează că arma rusească ar putea viza mai mulți sateliți Starlink în același timp, în loc de un singur satelit LEO, a relatat AP.

