Orașul părăginit de unde Putin își lansează „super-armele” contra Ucrainei. De ce rachetele Oreșnik au provocat atât de puține pagube

Liderul rus Vladimir Putin a ordonat atacarea Ucrainei cu rachete balistice Oreșnik și, de fiecare dată, ele au fost lansate dintr-o zonă restricționată din stepa aridă din sud-estul Rusiei. Cu toate că este o armă puternică ce costă cel puțin 40 de milioane de dolari, în cel mai recent atac, racheta a provocat distrugeri foarte limitate într-un complex de garaje din apropiere de Kiev – explicația pentru aparenta ineficiență a rachetei s-ar putea găsi în tipul de focoase utilizate și intenția din spatele atacului.

Primul indiciu legat de felul în care armata rusă folosește racheta se găsește chiar în numele ei: oreșnik înseamnă „alun”. În Rusia, acești arbuști au fost folosiți timp de sute de ani pentru a face nuiele cu care erau aplicate pedepsele corporale, după cum a amintit recent un parlamentar rus.

Pagubele provocate în urma atacului din 24 mai au provenit, în primul rând, de la cele 90 de rachete și sute de drone lansate asupra Kievului. Costul total al armelor folosite de Rusia în acel atac s-ar ridica la 1 miliard de dolari, potrivit politologului Oleg Saakian.

Racheta Oreșnik era dotată cu șase focoase, fiecare conținând propriile sale submuniții, însă lipsa producerii unor explozii puternice în zonele lovite arată că, cel mai probabil, focoasele sale erau inerte, atacul fiind o simplă demonstrație de forță.

„Se pare că niciunul din acele proiectile nu avea explozibili în ele”, a spus Pavel Podvig, cercetător din partea Institutului Națiunilor Unite pentru Cercetare în Domeniul Dezarmării.

„Toate atacurile au avut loc noaptea, Chiar și o încărcătură explozibilă relativ mică ar fi produs explozii de lumină”, a mai spus Podvig pentru Business Insider.

Secretele militare ale Rusiei

Toate cele trei rachete Oreșnik pe care Rusia le-a folosit contra Ucrainei au fost lansate din Kapustin Iar, un vechi poligon de testare a rachetelor de lângă localitatea Znamensk din regiunea Astrahan.

Orășelul alăturat are puțin sub 30.000 de locuitori, se află la peste 1.100 de kilometri de Kiev și este aproape de granița Rusiei cu Kazahstan. Înconjurat de zone aride de stepă și un gard din beton armat, orașul este o așa numită „zonă administrativ-teritorială închisă”.

Fondurile uriașe investite de Rusia în dezvoltarea rachetelor testate în Kapustin Iar nu au îmbunătățit cu nimic viața locuitorilor din Znamensk. Captură foto: X

Pentru a proteja secretele militare ale Rusiei, nimeni nu are voie să intre în oraș dacă nu trăiește acolo, a primit o invitație specială sau a trecut printr-un proces complex de înregistrare prealabilă.

Oamenii care locuiesc permanent în Znamensk primesc un permis special din partea autorităților, care este inscripționat, printre altele, cu o rachetă în ascensiune.

Fondurile uriașe investite în dezvoltarea acestor rachete testate în Kapustin Iar nu au îmbunătățit cu nimic viața locuitorilor din Znamensk, un oraș cu clădiri dărăpănate, unele dintre ele abandonate, și multe drumuri neasfaltate.

„Kapustin Iar ar trebui eliberat din mâinile rușilor”

În luna ianuarie, după a doua lansare a rachetei Oreșnik, care costă între 40 și 80 de milioane de dolari, unii comentatori au început să critice autoritățile ruse postând mesaje ironice pe rețelele sociale.

„Este secolul al XIX-lea sau secolul XXI? N-am nicio idee”, a scris un utilizator. Un altul a postat o imagine cu Kapustin Iar și o alta cu Liov, un oraș din vestul Ucrainei cu un frumos centru istoric.

„Cât de absurd”, a scris comentatorul, referindu-se la ideea că misiunea armatei ruse ar fi să „elibereze” Ucraina. „Poate că, în schimb, Kapustin Iar ar trebui eliberat din mâinile rușilor.”

„Acesta este exact locul de unde rușii își lansează ‘alunele’ înspre Ucraina – pentru a demonstra clar în fața ucrainenilor și a întregii lumi măreția așa numitei civilizații rusești”, a scris un alt utilizator. „O civilizație care consideră că a trage cu rachete asupra unor orașe rezidențiale reprezintă forma cea mai elevată de expresie culturală. Așa încât toată lumea să fie invidioasă.”

Începând din 1946, aproape fiecare program de rachete dezvoltat de Uniunea Sovietică și de Rusia a fost testat în poligonul de lângă Znamensk. O gamă largă de rachete militare au fost lansate din Kapustin Iar, precum și peste 100 de sateliți.

O singură rachetă Oreșnik costă între 40 și 80 de milioane de dolari. Foto: X

„Totul este liniștit aici”

Ucraina monitorizează cu mare atenție această zonă. Este suficient ca rușii să simuleze doar pregătirea unei noi lansări pentru ca ucrainenii să declanșeze deja sirenele de raid aerian.

Armata ucraineană a atacat de mai multe ori cu drone poligonul Kapustin Iar, însă, în afară de câteva incendii limitate, atacurile au eșuat. Ucrainenii au la dispoziție doar câteva minute ca să se adăpostească odată ce rușii lansează rachete din acest loc.

Pentru locuitorii din Znamensk, poligonul este foarte important, întrucât oferă locuri de muncă și inspiră diverse activități desfășurate în oraș, precum festivalul din 13 mai, când se organizează parade militare și discursuri ceremoniale pentru a sărbători înființarea bazei militare, și evenimentele organizate de Muzeul Forțelor Strategice de Rachete.

Consecințele pentru populația locală par a fi extrem de limitate. „Totul este liniștit aici”, a spus o localnică din Znamensk. „Nimic nu ajunge la noi.”

Chiar și când baza militară este atacată de ucraineni, autoritățile locale „pornesc alarma și ne atenționează pe toți pe telefon. Nu este niciun motiv de îngrijorare”, a spus femeia intervievată de Business Insider.

Cât despre rachetele Oreșnik, „ele este un secret militar. Nimeni nu știe unde sunt staționate”. Și chiar dacă cineva ar știi ceva, nimeni nu ar îndrăzni să vorbească despre asta.

„Nu am auzit nimic”, a spus un alt localnic despre noaptea în care au fost lansate rachetele înspre Ucraina. „Ei își fac treaba lor acolo.”

Ucrainenii au la dispoziție doar câteva minute ca să se adăpostească odată ce rușii lansează rachete din Kapustin Iar. Foto: Profimedia Images

Kazahii, victime colaterale ale lansării rachetelor rusești

Este posibil ca locuitorii din Znamensk să nici nu realizeze când au loc lansările de rachete. Poligonul de testare se întinde pe o suprafață de sute de kilometri părați, ceea ce înseamnă că localnicii s-ar putea să audă doar un zgomot îndepărtat, ca un tunet în timpul furtunii, atunci când este lansată racheta Oreșnik.

Rachetele Oreșnik nu pot fi văzute pentru mult timp întrucât ele ajung la o altitudine de câteva sute de kilometri și ating viteze de 13.000 de kilometri pe oră – cam de 10 ori mai mult decât viteza sunetului.

Ținta este lovită în doar câteva minute. Alte țări detectează atacul prin intermediul sateliților care monitorizează suprafața Pământului.

În timp ce rușii din Znamensk își văd liniștiți de viața lor, victimele atacurilor sunt, de cele mai multe ori, ucrainenii. Uneori, însă, au de suferit și oamenii din Kazahstan, acolo unde Rusia a închiriat teritorii din vestul țării pe care le folosesc ca pe o extensie a poligonului de testare Kapustin Iar – actualul contract se va încheia în 2030.

Pentru kazahii din aceste zone, activitățile desfășurate de armata rusă au consecințe grave. După cum a raportat și ziarul Novaya Gazeta în 2024, Rusia preferă să testeze rachetele deasupra teritoriului kazah.

În consecință, bucățile desprinse din rachete și combustibilul folosit cad peste zona de stepă, provoacă incendii, omoară animalele din ferme și contaminează solul și apa. Stepa este plină de cratere și zone mari care nu pot fi cultivate.

Cercetătorii au descoperit că oamenii din această regiune se îmbolnăvesc mai des de cancer decât în restul țării, în timp ce leziunile neurologice și dizabilitățile sunt mult mai frecvent întâlnite în rândul copiilor.

Editor : Raul Nețoiu