Fostul ministru al Justiției din Republica Moldova, Alexandru Tănase, notează că Rusia se folosește de o campanie în cadrul căreia în orașele din România este transmis mesajul „Rusia nu este dușmanul meu”, prin abțibilduri lipite în diferite locuri. Același mesaj a fost răspândit și în alte țări europene.

„O nouă fațetă a războiului hibrid rusesc: prin orașele României apar abțibilduri cu «Rusia nu este dușmanul meu» – semnul că și aici avem idioți utili, convinși că ursul nu mușcă pe toți, ci doar pe cei care refuză să-i pupe laba.

Marele actor român Constantin Tănase a spus-o acum 80 de ani, mai clar decât orice manual de istorie, ce înseamnă «tovărășia cu rușii»:

Rău a fost cu «was ist das»

Da-i mai rău cu «davai ceas»

De la Nistru pân' la Don

Davai ceas, davai palton

Davai casă și moșie

Harașo, tovărășie!

Rusia «nu e dușmanul tău» – până când te trimite în Siberia, îți violează soția, te scoate din casă și te lasă să mori de foame.

Iar cel mai interesant e că, dacă tancurile rusești ar apărea din nou pe străzile orașelor României, ca în ’44, aceiași «pacifiști» ar fi primii la vama Nădlac – ca să scape cu zile de «drujba» rusească”, arată fostul ministrul al Justiției și președinte al Curții Constituționale din republica Moldova, Alexandru Tănase.

Recent, un abțibild pe care scrie „Rusia nu este dușmanul meu” a fost lipit pe ușa unui restaurant din Târgoviște.

De asemenea, fotografii au fost distribuite pe platforma X, cu următorul mesaj: „Campania de colaje «Rusia nu este dușmanul meu» a ajuns în România. Reamintim că această campanie de autocolante a fost realizată de mai mulți actori pro-ruși în diferite țări europene, precum Italia și Franța. În Franța, ea este condusă de ONG-ul deschis pro-rus SOSDONBASS, al cărui președinte este un neonazist”.

Editor : A.C.