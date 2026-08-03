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Expulzarea Xeniei Fedorova: cum a ajuns o voce pro-Putin să divizeze scena media și politică din Franța

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Xenia Fedorova
Xenia Fedorova. Foto: Profimedia
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Rusoaica Xenia Fedorova, ale cărei opinii pro-Kremlin au devenit un element constant al televiziunii franceze, a fost declarată o amenințare la adresa securității naționale și i s-a ordonat să părăsească țara. Fosta șefă a filialei franceze a rețelei de propagandă RT din Rusia a avut apariții proeminente în instituțiile media deținute de miliardarul de dreapta Vincent Bolloré. Decizia de a o deporta a divizat opiniile în hexagon și a stârnit acuzații de cenzură din partea extremei drepte, potrivit The Times.

Miniștrii francezi au ordonat expulzarea Xeniei Fedorova, în vârstă de 45 de ani, săptămâna trecută, pe fondul neliniștii provocate de aparițiile sale la popularul canal de televiziune CNews, la radioul Europe 1 și la ziarul Le Journal du Dimanche în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din aprilie 2027. Conturile sale bancare din Franța au fost blocate prin ordine de trezorerie în weekend.

Luni, un judecător din Paris a respins cererea ei de a emite o ordonanță de urgență pentru ridicarea ordinului de deportare și a arestului la domiciliu. Avocatul Xeniei Fedorova a declarat că va face apeluri suplimentare.

Serviciile de informații din hexagon au avertizat Guvernul că Fedorova e un agent de influență al Kremlinului în războiul său de dezinformare împotriva Franței și a intereselor europene, potrivit ziarului Le Monde.

Fedorova, care s-a descris ca fiind o protejată a lui Bolloré, prezintă în mod regulat replicile președintelui Putin fără a fi contrazisă de alți prezentatori. „Operațiunea militară specială” a Rusiei în Ucraina din 2022 a fost provocată de aliații NATO, inclusiv de președintele Macron, iar țara era condusă de gangsteri care prelungeau conflictul pentru profit, a afirmat ea.

Într-un articol de ziar de luna trecută, ea a atacat decizia lui Macron de a plasa Ucraina în centrul paradei militare de Ziua Bastiliei. Poporul francez „nu a fost niciodată consultat” cu privire la implicarea țării de partea Ucrainei, a spus ea.

Macron a descris-o în repetate rânduri pe Fedorova, care a fost protejata Margaritei Simonian, șefa RT, drept o propagandistă a Kremlinului. Guvernul a închis filiala franceză a televiziunii RT, împreună cu restul țărilor UE, în 2022, dar până acum a rezistat apelurilor, inclusiv din partea propriilor parlamentari, pentru expulzarea ei.

Laurent Nuñez, ministrul de Interne, a declarat că Fedorova a fost un releu pentru dezinformarea rusească și că activitățile sale „atacă interesele fundamentale ale națiunii”. Jean-Noël Barrot, ministrul de Externe, a declarat că imperiul media Bolloré „furnizează Franței narațiunea lui Putin”.

Publicațiile lui Bolloré, alături de comentatorii de dreapta, au deplâns ordinul și l-au catalogat ca fiind o negare a libertății de exprimare și a drepturilor omului. Marine Le Pen, lideră în sondajele pentru cursa prezidențială, care și-a temperat recent simpatiile pro-Rusia, a păstrat tăcerea.

Un purtător de cuvânt al partidului său, Rassemblement National, a susținut cu rezerve expulzarea, însă mai mulți dintre politicienii din cadrul formațiunii au atacat-o. Thierry Mariani, un influent europarlamentar din cadrul partidului, a declarat că Guvernul „ar putea reuși în sfârșit să reducă la tăcere una dintre puținele voci disidente din presa franceză care nu a repetat narațiunea oficială autorizată despre conflictul din Ucraina”. Philippe de Villiers, un fost ministru, acum un naționalist convins, a numit ordinul de expulzare ilegal. 

Fedorova, care a aflat despre expulzarea sa în timp ce se afla în vacanță în afara Franței, s-a prezentat drept victimă. „Asistăm la o formă complet nouă de presiune politică, cu un singur obiectiv: cenzura opiniilor care nu sunt conforme cu discursul oficial”, a declarat ea ea.

Avocatul său a declarat luni că se va întoarce la Paris, unde locuiește din 2017, doar dacă ordinul de expulzare va fi ridicat. Fedorova a susținut că Guvernul și presa au colaborat pentru a o denigra, răspândind acuzații conform cărora l-ar fi „vrăjit” pe Bolloré, a cărui editură Fayard i-a publicat memoriile anul trecut.

„Sunt înfățișată ca un fel de fată James Bond sinistră și demonică, venită să cucerească Franța. Este un clișeu care provine din trecutul meu”, a spus ea.

Pe fondul unui climat de frică la CNews, comentatorii care nu au respectat linia prorusă a lui Bolloré au fost concediați. Bruno Clermont, un general în retragere, a declarat că și-a pierdut postul de comentator pentru că nu a fost de acord cu Fedorova în direct. „A fost nevoie de o singură transmisiune în care am contrazis-o și pentru mine a fost sfârșitul. Nu am prevăzut lovitura”, a susținut el.

Editor : Ș.R.

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