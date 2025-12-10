Rusia planifică în secret implicarea Transnistriei în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară”

O sursă din serviciile de informații citată de Kyiv Post a declarat că Rusia intensifică rapid mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în Transnistria pentru a destabiliza Moldova și a spori amenințarea la adresa Ucrainei.

Rusia intensifică rapid activitatea militară și secretă în regiunea Transnistria din Moldova, într-o acțiune descrisă de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) ca fiind o inițiativă a Kremlinului de a deschide o nouă axă de presiune asupra Ucrainei și de a destabiliza Moldova înaintea unor evenimente politice importante.

Potrivit surselor Kyiv Post din cadrul HUR, măsurile de mobilizare au fost întărite în așa-numita Republica Moldovenească Nistreană (RMN), rezerviștii fiind chemați la formațiunile militare locale și armele fiind scoase din depozite.

HUR a mai afirmat că în regiune au fost deja înființate centre de producție de drone și de instruire pentru operatorii de UAV.

Serviciul de informații a evaluat că măsurile implementate de Kremlin au ca scop creșterea prezenței Rusiei în Transnistria, pe care Moscova o folosește pentru a destabiliza Moldova și a crea tensiuni suplimentare de-a lungul frontierei cu regiunile sudice ale Ucrainei, crescând riscul ca grupuri de sabotaj să încerce să pătrundă pe teritoriul ucrainean.

O sursă din serviciile de informații a declarat pentru Kyiv Post, sub condiția anonimatului:

„Pentru a-și atinge obiectivele, Moscova trimite agenți ai serviciilor speciale în Transnistria, a căror sarcină este să agraveze criza, să semene haos prin operațiuni de informare, să provoace și să saboteze.”

După ce Gazprom a întrerupt furnizarea de gaze către Transnistria la începutul anului 2025, regiunea a evitat colapsul doar pentru că Moldova a permis Moldovagaz să furnizeze această resursă vitală enclavei, a adăugat HUR.

Concentrarea actuală a Kremlinului asupra Transnistriei, potrivit HUR, marchează începutul unei operațiuni hibride rusești legate de „alegerile prezidențiale” planificate pentru 2026 în RPM.

HUR a declarat că operațiunea are scopul de a readuce Tiraspolul la gazul rusesc gratuit și de a crește vizibilitatea liderilor pro-ruși:

„Operațiunea Rusiei vizează, în special, readucerea Tiraspolului la gazul rusesc gratuit, consolidarea imaginii liderilor pro-ruși și consolidarea în secret a contingentului militar rus în Transnistria, astfel încât, atunci când Kremlinul va considera necesar, toate forțele și resursele acumulate să fie pregătite pentru o escaladare militară.”

Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă a Moldovei, a fost o fâșie „separatistă” susținută de Moscova încă de la destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991-1992.

În 1991-92, Moldova a purtat un război fără succes pentru a împiedica o regiune vorbitoare de limbă rusă numită Transnistria să se separe de controlul Moldovei, în mare parte deoarece forțele armate ruse staționate acolo la acea vreme au intervenit de partea separatiștilor.

Un acord de încetare a focului a lăsat o forță rusă de menținere a păcii în zonă, dar în noiembrie 1999, președintele rus Boris Elțîn a semnat un acord la Istanbul prin care Rusia se angaja să-și retragă toate trupele până la 31 decembrie 2002.

Reprezentanți din Moldova, Transnistria, Ucraina și OSCE au semnat, de asemenea, acordul; UE și SUA au fost prezente la Istanbul în calitate de observatori.

De atunci, Rusia a retras doar un număr mic de vehicule militare învechite din enclavă. Poziția Kremlinului cu privire la termenul limită neîndeplinit este că trupele sale trebuie să rămână în Transnistria moldovenească, în ciuda acordului de la Istanbul, pentru „stabilitatea regională”.

Cei 470.000 de locuitori ai Transnistriei depind în mod critic de Rusia pentru finanțarea a aproximativ 70% din „cheltuielile guvernamentale” ale Transnistriei. Subvențiile energetice rusești pentru furnizarea de gaze naturale au permis industriilor siderurgice și manufacturiere ineficiente din Transnistria, rămase din era sovietică, să își păstreze piața, în special în UE.

Când Ucraina a întrerupt livrările de gaze rusești către Transnistria în 2024, Moscova le-a înlocuit cu ajutor umanitar acordat direct locuitorilor din Transnistria.

