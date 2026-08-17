Rusia: Răspunsul Curții Supreme, după ce singurul partid de opoziție, Iabloko, a contestat excluderea din alegeri

Curtea Supremă a Rusiei a respins luni recursul depus de partidul de opoziţie liberal pro-occidental Iabloko - singurul partid care se opune continuării războiului în Ucraina - împotriva excluderii sale din alegerile parlamentare care vor avea loc în septembrie, relatează agenţiile EFE şi dpa.

Aceeaşi instanţă hotărâse în urmă cu o săptămână această excludere, pe care a motivat-o în principal prin primirea de către partidul Iabloko a unor finanţări din străinătate, în timp ce liderul formaţiunii, Nikolai Ribakov, consideră că motivul este de fapt opoziţia partidului său faţă de continuarea războiului în Ucraina

Partidul Iabloko a încercat în judecarea recursului să respingă acuzaţiile de finanţare străină şi încălcare a drepturilor de autor, dar instanţa i-a respins toate argumentele. Un număr de 85 de susţinători ai partidului au fost arestaţi în faţa sediului instanţei.

Formaţiunea liberală a anunţat între timp că va depune o plângere şi la prezidiul Curţii Supreme, pentru a epuiza toate căile legale de atac.

Un jurnalist anti-Kremlin, Mihail Zigar, a afirmat sâmbătă că preşedintele Vladimir Putin a fost cel care a luat personal decizia de a exclude din alegeri Iabloko, al cărui slogan de campanie, „Pentru Pace şi Libertate”, contrastează puternic cu sloganul „Totul pentru Victorie” al partidului Rusia Unită, formaţiunea Kremlinului.

Iabloko, care înseamnă „măr” în limba rusă, a întruchipat speranţele liberalilor pro-occidentali din Rusia în anii '90, dar lipsa succeselor electorale l-a făcut apoi să devină nerelevant, nemaiavând grup parlamentar în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, din anul 2003.

Totuşi, Iabloko este singurul partid din Rusia care cere încetarea necondiţionată a războiului din Ucraina, iar conducerea sa crede că alegerile parlamentare din septembrie vor fi „un referendum care va arăta guvernului că milioane de ruşi se opun” războiului.

Editor : Sebastian Eduard