Live TV

Rusia: Răspunsul Curții Supreme, după ce singurul partid de opoziție, Iabloko, a contestat excluderea din alegeri

Data publicării:
Yabloko party leader Nikolai Rybakov, center, holds up an apple, the symbol of his party after a hearing on a lawsuit to bar the party from the upcoming parliamentary elections
Nikolai Ribakov, liderul Iabloko, și mărul, simbolul partidului. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Curtea Supremă a Rusiei a respins luni recursul depus de partidul de opoziţie liberal pro-occidental Iabloko - singurul partid care se opune continuării războiului în Ucraina - împotriva excluderii sale din alegerile parlamentare care vor avea loc în septembrie, relatează agenţiile EFE şi dpa.

Aceeaşi instanţă hotărâse în urmă cu o săptămână această excludere, pe care a motivat-o în principal prin primirea de către partidul Iabloko a unor finanţări din străinătate, în timp ce liderul formaţiunii, Nikolai Ribakov, consideră că motivul este de fapt opoziţia partidului său faţă de continuarea războiului în Ucraina

Partidul Iabloko a încercat în judecarea recursului să respingă acuzaţiile de finanţare străină şi încălcare a drepturilor de autor, dar instanţa i-a respins toate argumentele. Un număr de 85 de susţinători ai partidului au fost arestaţi în faţa sediului instanţei.

Formaţiunea liberală a anunţat între timp că va depune o plângere şi la prezidiul Curţii Supreme, pentru a epuiza toate căile legale de atac.

Un jurnalist anti-Kremlin, Mihail Zigar, a afirmat sâmbătă că preşedintele Vladimir Putin a fost cel care a luat personal decizia de a exclude din alegeri Iabloko, al cărui slogan de campanie, „Pentru Pace şi Libertate”, contrastează puternic cu sloganul „Totul pentru Victorie” al partidului Rusia Unită, formaţiunea Kremlinului.

Iabloko, care înseamnă „măr” în limba rusă, a întruchipat speranţele liberalilor pro-occidentali din Rusia în anii '90, dar lipsa succeselor electorale l-a făcut apoi să devină nerelevant, nemaiavând grup parlamentar în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, din anul 2003.

Totuşi, Iabloko este singurul partid din Rusia care cere încetarea necondiţionată a războiului din Ucraina, iar conducerea sa crede că alegerile parlamentare din septembrie vor fi „un referendum care va arăta guvernului că milioane de ruşi se opun” războiului.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
nicusor dan mirabela gradinaru
2
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
3
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Obit Hayden Panettiere
4
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”...
Paradă militară Polonia
5
Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea...
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Digi Sport
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump holds a rendering of the proposed new East Wing of the White House as he speaks to reporters aboard Air Force One
Trump cere Curții Supreme să-i permită să continue lucrările la sala de bal de 400 de milioane de dolari de la Casa Albă
Protest Curtea Supremă Rusia
Iabloko, partidul care ar fi putut uni vocile anti-război. Ce scoate la iveală epurarea preelectorală și cum vede Putin alegerile
piata rosie profimedia
ONU face apel la Rusia să permită Iabloko, singurul partid anti-război, să participe la alegerile parlamentare
Yabloko party leader Nikolai Rybakov, center, holds up an apple, the symbol of his party after a hearing on a lawsuit to bar the party from the upcoming parliamentary elections
Singurul partid de opoziție din Rusia a fost exclus din alegerile parlamentare. Ce motiv au invocat judecătorii
Protest Curtea Supremă Rusia
Unicul partid de „opoziție” din Rusia, ameninţat cu excluderea din alegeri. Sute de ruşi s-au adunat la Curtea Supremă pentru susținere
Recomandările redacţiei
Ursula von der Leyen Visit To Turkey - Ankara
Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu...
intrarea in sala CCR
CCR a luat decizia în cazul Legii ANI: Amendamentul „Fritz” este...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov, indignat că ambasadorul Japoniei la Moscova a ignorat...
profimedia-1026500014
David Popovici, despre banii pe care statul român îi datorează...
Ultimele știri
China se laudă cu o premieră medicală: operație reușită de reatașare a ambelor picioare. După cât timp a putut merge pacientul
Grindeanu, despre întâlnirea Bolojan-președinta CCR: „Ridică semne de întrebare. Ar fi bine ca aceste lucruri să fie clarificate”
Atacurile cu drone schimbă planurile Rusiei. Marele spectacol militar din Piața Roșie, amânat până în 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii primesc un nou motiv de speranță după 17 august 2026. Nu toate problemele dispar peste noapte, dar...
Cancan
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Fanatik.ro
„Craiova, mult mai periculoasă în 10 oameni”. Eugen Neagoe îl arată cu degetul pe Răzvan Sava după Oțelul –...
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Giovanni Becali a vorbit despre noua rachetă din SuperLiga: „E ca Dennis Man”. Ce contract are? Exclusiv
Adevărul
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință. Cum a ajuns să aibă probleme cu...
Playtech
ANAF caută diferențele dintre venituri și avere. Ce se întâmplă dacă spui că banii provin din economii ținute...
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Întrebat dacă pleacă la Moscova, David Popovici n-a stat la discuții
Pro FM
Povestea mai puțin cunoscută a lui Natalie Imbruglia. A rămas fără bani și a locuit într-un subsol după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primele detalii oficiale despre moartea lui Hayden Panettiere. Apelul la numărul de urgență a fost făcut de o...
Adevarul
Cât trebuie să câștigi ca să trăiești confortabil în Grecia. Suma de care ai nevoie lunar
Newsweek
Vestea anului pentru pensionari. CCR a anunțat când va judeca dacă Legea Pensiilor e constituțională
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Următoarea eclipsă totală de Soare va fi cea mai lungă din acest secol. În ce regiuni se va vedea cel mai bine
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine pentru a-și convinge stăpânul să-i dea o felie de pizza: „Se oprește doar când...
Film Now
Imaginea care a cucerit fanii. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, în vacanță alături de copiii lor...
UTV
Dana Scîntei, fosta iubită a lui Azteca, s-a afișat alături de Maduka Okoye. Imaginile au stârnit speculații