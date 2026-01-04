Rusia susține că a doborât peste 25 de drone lansate de Ucraina asupra Moscovei

Autorităţile ruse au afirmat duminica aceasta că au doborât cel puţin 25 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, luată rareori drept ţintă, şi care au dus la perturbări ale traficului aerian în aeroporturi ale capitalei ruse, informează AFP.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunţat interceptarea de aparate ucrainene care se îndreptau spre Moscova în timpul nopţii şi zilei de duminică, cel puţin 25 potrivit unei numărători valabile la mijlocul zilei, fără a face victime.

Traficul aerian a fost în schimb perturbat în trei dintre cele patru aeroporturi moscovite: Vnukovo, Domodedovo şi Jukovski, cu restricţii temporare la sosiri şi plecări.

Zeci de zboruri au avut întârzieri sau au fost anulate, se putea vedea pe site-urile acestor aeroporturi, notează AFP, citată de Agerpres.

„Restricţiile sunt necesare pentru a garanta securitatea zborurilor”, a afirmat pe Telegram Artiom Koreniako, reprezentant al Agenţiei federale ruse pentru transport aerian Rosaviaţia.

La începutul lui decembrie, Rusia a declarat că a respins un atac masiv cu peste 300 de drone ucrainene, dintre care circa 40 se îndreptau spre Moscova şi care au cauzat importante întârzieri şi anulări de zboruri în patru aeroporturi ale capitalei ruse.

Ucraina este vizată de bombardamente ruse aproape zilnice, care lovesc întreg teritoriul său de la începutul ofensivei ruse lansate în februarie 2022, iar aeroporturile sale rămân închise de aproape patru ani.

La rândul său, Kievul întreprinde în mod regulat lovituri cu drone contra Rusiei, afirmând că vizează infrastructuri şi ţinte militare.

O persoană a murit şi alte două au fost rănite într-un atac ucrainean cu dronă în regiunea frontalieră rusă Belgorod, a anunţat duminică dimineaţa guvernatorul local Viaceslav Gladkov pe Telegram.

