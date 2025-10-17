Rusia vorbește de pace, dar extinde baza aeriană Engels-2, centrul strategic de aviație pentru atacuri asupra Ucrainei

Rusia extinde baza aeriană Engels-2 — principalul centru de aviație strategică de unde se lansează atacuri asupra Ucrainei.

Potrivit Ukrinform, Batalionul 8 separat Arrata al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării din Ucraina a raportat acest lucru pe Telegram.

„În partea de nord a bazei, se toarnă beton și se fac pregătiri pentru 12 noi platforme de staționare pentru aeronavele Tu-95MS, Tu-160, Su-34 și Su-35”, se arată în declarație.

De la Engels-2, Federația Rusă lansează atacuri masive asupra orașelor ucrainene. Dronele ucrainene au lovit anterior această bază, distrugând zeci de rachete de croazieră și depozite de combustibil — se pare că exploziile au fost auzite până la Saratov.

„Construcția activă indică faptul că Rusia se pregătește pentru noi atacuri. Ucraina trebuie să-și extindă propriile capacități de atac profund — drone, rachete cu rază lungă de acțiune și arme de precizie pentru a lovi preventiv astfel de baze”, a subliniat Batalionul 8 separat Arrata.

După cum a raportat Ukrinform, experții de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) consideră că raza de acțiune și încărcătura semnificativă a rachetelor americane Tomahawk ar permite forțelor ucrainene să provoace daune substanțiale instalațiilor militare rusești cheie din interiorul țării agresoare, inclusiv unei fabrici de producție de drone de tip Shahed din Yelabuga, Republica Tatarstan, și bazei aeriene Engels din regiunea Saratov.

Foto Telegram

Editor : Sebastian Eduard