Rusia se pregătește să trimită vineri spre Stația Spațială Internațională o rachetă Soyuz decorată cu steagurile celor două republici separatiste autoproclamate din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk, care își revendică teritoriul unde armata ucraineană încearcă în această perioadă să țină piept asaltului invadatorilor ruși.

Racheta este în aceste zile transportată pe calea ferată în poziție orizontală, informează TASS. A doua etapă a rachetei este decorată cu steagurile republicilor populare nerecunoscute internațional din Donețk și Lugansk, pe care Rusia le consideră independente.

În afară de cele două steaguri ale republicilor separatiste, pe racheta Soyuz mai apare și cuvântul „Donbas”, numele regiunii din Ucraina pe care trupele ruse încearcă să o cucerească. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

În plus, rușii au scris „Donbas”, numele regiunii din Ucraina pe care Putin vrea să o cucerească sub pretextul că o „eliberează” de sub controlul guvernului de la Kiev.

Racheta Soyuz, care va transporta nava spațială Progress MS-20 până pe Stația Spațială Internațională, va fi lansată vineri, 3 iunie, de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan și va livra combustibil, apă și diverse echipamente și alte materiale necesare continuării misiunii spațiale internaționale.

Editor : Raul Nețoiu