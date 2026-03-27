Autoritățile din Buriatia au îndemnat locuitorii să vireze lunar o parte din salariu pentru a sprijini participanții la războiul împotriva Ucrainei.

Propunerea a venit din partea Consiliului conducătorilor districtului Kabansky, relatează „Baikalskie Ogni”.

Suma recomandată este de 300 de ruble. „În districtul nostru, salariul minim pe economie este în prezent de 40 639 de ruble, iar ca bază s-au luat 25% din câștigul zilnic. Pentru o persoană, 300 de ruble este o sumă nesemnificativă”, au declarat oficialii.

Ei au reamintit că, în prezent, în Buriatia se organizează din când în când o „campanie de colectare a câștigului pe o zi” pentru susținerea războiului.

În opinia lor, această practică este ineficientă, deoarece uneori devine „o povară grea pentru bugetul familiei”, iar în consecință „fondurile sunt colectate inegal”.

Noua abordare are scopul de a asigura un flux stabil și regulat de bani, deoarece echipamentele moderne solicitate la front „sunt scumpe și sunt necesare imediat”, au subliniat oficialii.

Potrivit acestora, majoritatea instituțiilor finanțate din bugetul raional, precum și Spitalul Central Raional din Kaban au susținut deja inițiativa: angajații „au scris cereri de reținere a fondurilor pentru solicitările soldaților”.

Bureatia este una dintre cele mai sărace regiuni din Rusia, iar majoritatea locuitorilor din acea zonă fac parte din minoritatea bureată, bună parte dintre bărbați murind deja pe frontul din Ucraina.

