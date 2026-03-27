Live TV

Rușilor din una dintre cele mai sărace regiuni li se cere să ofere o parte din salariu pentru a susține războiul din Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
bureatia
Sursa foto: Egov-bureatia

Autoritățile din Buriatia au îndemnat locuitorii să vireze lunar o parte din salariu pentru a sprijini participanții la războiul împotriva Ucrainei.

Propunerea a venit din partea Consiliului conducătorilor districtului Kabansky, relatează „Baikalskie Ogni”.

Suma recomandată este de 300 de ruble. „În districtul nostru, salariul minim pe economie este în prezent de 40 639 de ruble, iar ca bază s-au luat 25% din câștigul zilnic. Pentru o persoană, 300 de ruble este o sumă nesemnificativă”, au declarat oficialii.

Ei au reamintit că, în prezent, în Buriatia se organizează din când în când o „campanie de colectare a câștigului pe o zi” pentru susținerea războiului.

În opinia lor, această practică este ineficientă, deoarece uneori devine „o povară grea pentru bugetul familiei”, iar în consecință „fondurile sunt colectate inegal”.

Noua abordare are scopul de a asigura un flux stabil și regulat de bani, deoarece echipamentele moderne solicitate la front „sunt scumpe și sunt necesare imediat”, au subliniat oficialii.

Potrivit acestora, majoritatea instituțiilor finanțate din bugetul raional, precum și Spitalul Central Raional din Kaban au susținut deja inițiativa: angajații „au scris cereri de reținere a fondurilor pentru solicitările soldaților”.

Bureatia este una dintre cele mai sărace regiuni din Rusia, iar majoritatea locuitorilor din acea zonă fac parte din minoritatea bureată, bună parte dintre bărbați murind deja pe frontul din Ucraina.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Contor energie electrică.
Românii ar putea primi alerte pe telefon când consumul de energie se...
Vreme rea în mare parte din țară: ANM a emis noi alerte de furtuni...
întâlnire între Donald Trump și mai mulți lideri europeni la Casa Albă
Între ciocan și nicovală. Amenințările lui Trump privind războiul din...
stalpi dunare
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți...
Ultimele știri
Pericol de inundații. Hidrologii au emis alerte cod portocaliu și cod galben pentru râuri din 16 județe
Pacienții ar putea primi diagnosticul la distanță după analize imagistice. Rogobete: „Schimbăm modul în care funcționează telemedicina”
Un primar USR critică Guvernul: „Bolojan ne-a luat banii de termoficare, școli și cofinanțări. Ne pune bețe în roate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna aprilie 2026. Leii au șanse reale de afirmare, Vărsătorii simt mai tare ca oricând dorința de...
Cancan
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care...
Fanatik.ro
Alertă! Renunță Gică Hagi la naționala României?! Ioan Becali, dezvăluire-șoc în direct: „Nu mai ajunge dacă...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate...
Adevărul
Halda de zgură de la Hunedoara, muntele de fier ascuns lângă marele combinat siderurgic
Playtech
Data oficială: când intră pensiile în aprilie 2026. Banii ajung mai devreme de Paște
Digi FM
Lindsey Vonn, declarații dureroase după accidentarea de la JO de la Milano: „Am fost numărul unu în lume...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după ce mesajul piesei ei de la Eurovision 2026 a fost considerat "periculos": "Lumea...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Newsweek
Pensionarii pe minus. Au câștigat 360 lei la pensie la marea recalculare. Anularea indexării le-a luat 580 lei
Digi FM
Lady Gaga împlinește 40 de ani. Top 10 apariții extravagante pe care nimeni nu le poate uita 
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”