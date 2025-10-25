Sectorul rus al apărării arată „primele semne de încetinire” de la invadarea Ucrainei

Sectorul apărării din Rusia arată semne de încetinire după trei ani de creștere puternică alimentată de războiul din Ucraina, potrivit unui raport, informează Kyiv Post.

Datele agenției naționale de statistică Rosstat sugerează că complexul militar-industrial care constituie coloana vertebrală a economiei de război a Rusiei ar putea fi în stagnare după trei ani de creștere de două cifre, a raportat Moscow Times, un canal de știri independent.

Companiile legate de armată au stagnat sau au înregistrat o scădere în septembrie pentru prima dată din 2022.

După o creștere de peste 20% față de anul precedent în august, producția de „produse metalice fabricate” a scăzut cu 1,6% în luna următoare, potrivit cifrelor Rosstat. Aceeași categorie a înregistrat o creștere de 26,4% în 2023 și de 31,6% în 2024.

Între timp, producția de „alte echipamente de transport”, inclusiv tancuri și vehicule blindate, a scăzut la o creștere de doar 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de peste 60% în august.

Date „șocante”

Analiștii firmei ruse de consultanță MMI au declarat că datele „par șocante” și au tras în jos indicele general al producției, în timp ce înainte sectorul îl susținuse.

Producția rusă în ansamblu a crescut cu doar 0,4% în septembrie, comparativ cu 2,4% în august, a menționat ziarul. Un analist al PSB Bank a observat că producția din septembrie a fost cea mai slabă de la începutul anului 2023 și că producția industrială, cel mai mare sector economic al Rusiei, reprezentând peste 30% din PIB, „aproape că a încetat să crească”.

Producția totală a crescut cu doar 0,3% în septembrie 2025, comparativ cu o creștere de 5,6% cu un an înainte.

În plus, ziarul a citat Institutul de Prognoză Economică al Academiei Ruse de Științe, care a raportat că 18 din 24 de subsectoare manufacturiere, care împreună reprezintă aproape 80% din producția Rusiei, se află acum în recesiune.

Reducerea ratei dobânzii

În acest context, Banca Centrală a Rusiei a redus vineri ratele dobânzii în încercarea de a susține economia. Reducerea de la 17% la 16,5% a fost a patra reducere consecutivă din iunie, când rata de referință se afla la un nivel maxim de 21% în timpul războiului. Banca a declarat într-o prognoză că se așteaptă ca ratele dobânzilor să fie în medie de 13%–15% în 2026, în creștere față de o previziune anterioară de 12%–13%, justificând perspectiva sa crescută cu necesitatea de a combate inflația ridicată și lipsa forței de muncă.

