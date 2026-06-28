Live TV

Putin ar putea trimite „omuleți verzi” în țări de pe flancul estic al NATO. Avertisment lansat de seful spionajului polonez

Data publicării:
Vladimir Putin indică în timpul unor exerciții militare
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Conducerea Poloniei vede un risc tot mai mare de provocări ruseşti de-a lungul flancului estic al NATO, a declarat colonelul Pawel Szota, şeful serviciului polonez de informaţii externe, relatează duminică dpa, potrivit Agerpres.

„Observăm evoluţii în Ucraina şi că războiul nu merge bine pentru Rusia în acest moment. Acesta este un motiv de îngrijorare că Moscova ar putea escalada şi mai mult situaţia”, a declarat Pawel Szota pentru ziarul Rzeczpospolita.

El a spus că un atac limitat asupra statelor baltice ar putea lua forma aşa-numiţilor „omuleţi verzi”, o referire la soldaţii ruşi îmbrăcaţi în uniforme militare fără semne de identificare care au preluat controlul asupra peninsulei ucrainene Crimeea în 2014.

„Rusia trece sistematic peste liniile roşii pentru a testa răspunsul NATO”, a spus Szota.

„Costurile unor astfel de provocări sunt mici, în timp ce alianţa răspunde mai ales cu măsuri politice, ceea ce duce la o escaladare suplimentară”, a mai spus el.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat săptămâna trecută cu privire la posibilele operaţiuni ruseşti sub steag fals.

„Trebuie să-i transmitem (preşedintelui rus Vladimir) Putin că ştim ce pune la cale, că nu vom fi păcăliţi şi că acest lucru ar fi complet inacceptabil şi că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a declarat el pentru postul american de televiziune CBS.

Putin şi alţi oficiali ruşi au declarat în repetate rânduri că Moscova nu are nicio intenţie de a ataca teritoriul NATO. Cu toate acestea, agenţiile de informaţii şi militare din mai multe ţări NATO şi-au exprimat îngrijorări cu privire la o posibilă escaladare, deşi acestea diferă în ceea ce priveşte momentul şi amploarea acestor ameninţări.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
3
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
4
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
sighiartau se opune psd
5
PNL pune pe masă scenariul alegerilor anticipate. Sighiartău: „Este momentul să ne...
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
Digi Sport
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trupe sua avion militar
SUA, mai aproape de o prezență militară permanentă în Polonia. Varșovia: „Intrăm în următoarea etapă”
profimedia-1113097692
Europa, sufocată de caniculă. 40 de grade Celsius în Germania, Polonia și Italia, peste 1.000 de morți în Franța
nicusor dan
Mesajul lui Nicușor Dan după participarea, în Polonia, la un eveniment alături de omologii din Estonia, Letonia și Lituania
Vladimir Putin cu un lingou de aur în mână
Cei doi piloni economici care susțin Rusia lui Putin riscă să se prăbușească. Ce țară a profitat cel mai mult de slăbiciunea Moscovei
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
Un demnitar rus acuză o țară europeană că „se transformă într-o a doua Ucraină”. „Încearcă în toate modurile posibile să înfurie Rusia”
Recomandările redacţiei
petrisor peiu face declaratii
De ce nu a votat AUR Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „PSD-ul are o...
Catalin Predoiu named Romania interim PM, Bucharest - 06 May 2025
Predoiu susține că a identificat cum a pierdut PNL din electorat...
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu.
Câți bucureșteni cred că primarul Ciprian Ciucu ar trebui să...
Serbia Army
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15...
Ultimele știri
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit preotului. Sunt obiceiuri păstrate din vechime
Cum au ajuns Israel și Liban la cel mai important acord politic din ultimii 40 de ani. Culisele negocierilor de la Washington
Kremlinul, în alertă după atacurile ucrainene. Putin promite să protejeze Rusia: „Avem probleme”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Rac din 29 iunie 2026. Trei zodii sunt în alertă
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
LIVE / David Popovici înoată în finala de la 200 de metri liber! Record mondial doborât la începutul sesiunii
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Capitolul la care fotbalistul celor de la FCSB este cel mai bun din lume. Toate cifrele FIFA: i-a devansat pe...
Adevărul
O femeie însărcinată cu gemeni a murit la o zi după externarea de la Maternitatea Giulești. „I-au spus că...
Playtech
Orașul mic din România care a cucerit Europa. Mulți îl traversează fără să știe ce minuni ale naturii ascunde
Digi FM
Diana Matei, adevărul despre motivul pentru care și-a dat demisia din MApN după 20 de ani: „Nu mai puteam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Cody Gakpo, după ce i-a murit fiul
Pro FM
Cum arată și cu ce se ocupă fiul celebrei Shania Twain: Eja a ales o viață departe de lumina reflectoarelor
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liz Hurley, apariție care a atras toate privirile, la câteva zile de când a împlinit 61 de ani. Fanii: „Ar fi...
Adevarul
De ce avem printre cele mai mari scumpiri la pompă din UE: „Niște șmecheri importă mai scump, apoi motorina...
Newsweek
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Angelina Jolie explică de ce nu a mai ieșit la întâlniri după divorțul de Brad Pitt: „Acea parte din mine nu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...