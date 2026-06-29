Programul exclusivist al Finlandei care te pregătește de război: Cum își antrenează Helsinki elitele pentru o posibilă invazie a Rusiei

Pe măsură ce războiul Rusiei în Ucraina se prelungește și amenință să se răspândească și în alte țări din Europa, există un interes tot mai mare pentru programul exclusivist organizat de guvernul Finlandei în vederea pregătirii elitelor țării pentru un posibil război. Înființat în timpul Războiului Rece, când populația țării se adapta la traiul în vecinătatea Uniunii Sovietice după o lungă istorie de agresiune din partea Rusiei, programul a devenit acum mai relevant ca niciodată, iar mai multe țări europene încearcă să îl copieze, scrie Bloomberg.

Știau cu toții că Finlanda nu era cu adevărat atacată, dar atmosfera în încăpere era foarte tensionată. Sara Mella verifica bugetul Ministerului finlandez al Finanțelor pentru a determina cât de mulți bani vor fi redirecționați înspre arme, echipamente militare și măsuri de contingență.

Pozițiile de la graniță trebuiau consolidate, iar populația devenea din ce în ce mai agitată din cauza răspândirii zvonurilor privind o posibilă invazie. Chiar când echipa lui Mella a crezut că a găsit o soluție, criza a devenit și mai gravă.

Mella, care a participat la această simulare de război în 2011, este acum unul dintre cei mai importanți directori ai Nordea Bank.

„Era vorba de a lua decizii sub presiune, cu informații limitate și o responsabilitate uriașă pentru a face alegerile corecte”, a spus Mella. „În acea etapă a carierei mele, nu aveam responsabilități atât de mari.”

Cursul de Apărare Națională al Finlandei, care este organizat la baza militară Santahamina de lângă Helsinki, este gândit să îi pună pe liderii și viitorii lideri ai țări în situații în care sunt nevoiți să se pregătească și să răspundă celor mai grave scenarii cu care s-ar putea confrunta, astfel încât țara să continue să funcționeze în timpul unei urgențe naționale.

Finlanda ar putea fi una dintre potențialele ținte ale lui Putin în cazul unei noi invazii rusești. Capturi foto: X

„Un agresor din ziua de azi nu atacă doar pe front. Atacă întreaga societate”

Printre participanții la acest program se numără politicieni, academicieni, directori de muzeu și comandanți militari, ceea ce creează relații strânse într-o secțiune mai largă a societății.

Aceștia iau parte la ședințe secrete și vizitează complexe strategice, precum și locații guvernamentale care sunt, de obicei, închise publicului pe o perioadă de trei sau patru săptămâni.

Ei dorm în cazărmi, poartă uniforme militare și se hrănesc din rațiile militare. Participă la exercițiile organizate de armată și uneori zboară în aeronave militare escortate de avioane de vânătoare.

Absolvenții acestui curs nu au voie să discute în detaliu despre pregătirea lor, dar dacă se înscriu în asociația de alumni, ei pot cumpăra o insignă de rever care arată că au terminat programul.

Insigna prezintă o coroană de lauri, o sabie orientală curbată și o sabie occidentală dreaptă, reprezentând pregătire, curaj, capacitate de luptă și leadership prin puterea exemplului.

„Războiul din Ucraina ne-a arătat exact de ce este nevoie de un astfel de curs”, a spus Arto Raty, un general în retragere care a condus programul în 2003 și 2004.

„Un agresor din ziua de azi nu atacă doar pe front. Atacă întreaga societate – căldură, electricitate, apă, logistică. Dacă nu le poți apăra, nici linia frontului nu va rezista. Responsabilitatea nu poate fi concentrată doar într-un singur sector.”

Această situație se aplică mai ales în cazul țărilor care au o capacitate limitată de a influența evenimentele globale, potrivit profesorului de istorie Arne Westad de la Universitatea Yale.

„Una dintre cele mai importante întrebări astăzi este cum poate continua procesul de luare a deciziilor atunci când se produce o catastrofă”, a spus Westad într-un interviu. „Cum te asiguri că autoritățile politice rămân capabile să acționeze în timpul unei crize?”

Finlanda și-a întărit apărarea la granița cu Rusia. Foto: Profimedia Images

Pregătirile includ scenarii precum asalturi militare convenționale și tactici de război hibrid

Inițial, organizatorii s-au pregătit pentru o confruntare între SUA și Uniunea Sovietică ce ar fi putut să se răspândească și în alte țări. Neutralitatea Finlandei se reflecta și în timpul antrenamentelor, unde cei doi adversari erau numiți „Estul verde” și „Vestul galben”.

Prăbușirea URSS în 1991 a deschis calea aderării Finlandei la Uniunea Europeană, patru ani mai târziu. În întâlnirile organizate în cadrul programului, țările au început să fie menționate după numele lor real, iar subiectul discuțiilor acoperea o gamă mai largă de pericole.

Astăzi, ele includ aproape orice fel de amenințări, de la asalturi militare convenționale și până la războiul hibrid, inclusiv atacuri cibernetice susținute de stat și sabotarea cablurilor submarine.

Cu toate că există programe similare și în alte țări nordice și baltice, cursul din Finlanda se deosebește atât prin longevitatea sa, cât și prin numărul mare de participanți din multe domenii profesionale. Mai multe țări încearcă acum să copieze programul finlandez.

Nimeni nu se poate înscrie singur în acest program. Toți participanții primesc invitații care poartă semnătura comandantului Forțelor de apărare ale Finlandei. Invitațiile sunt trimise de patru ori pe an către cei mai influenți directori executivi din țară.

Cea mai importantă parte a cursului este simularea crizei la scară largă descrisă de Mella. Participanții primesc roluri care le pun în valoare cât mai bine abilitățile și sunt împărțiți în grupuri reprezentând instituții cheie – inclusiv biroul primului ministru, afaceri externe, apărare, finanțe și securitatea resurselor – ca să găsească soluții cât mai bune pentru o situație de criză.

Înainte ca Rusia să anexeze Crimeea, în 2014, mulți absolvenți ai cursului spuneau că rolurile pe care trebuiau să le joace păreau exagerate sau nerealiste, dar evenimentele care au avut loc de atunci, în special invazia trupelor rusești în Ucraina, au demonstrat că linia de demarcație dintre realitate și simulare a devenit atât de neclară încât, uneori, cele două se suprapun.

Editor : Raul Nețoiu