Live TV

Programul exclusivist al Finlandei care te pregătește de război: Cum își antrenează Helsinki elitele pentru o posibilă invazie a Rusiei

Data publicării:
soldați finlandezi participă la o demonstrație în cadrul unui curs organizat de armată pentru elitele țării
Cursul de Apărare Națională al Finlandei este gândit să îi pună pe liderii și viitorii lideri ai țări în situații în care sunt nevoiți să se pregătească și să răspundă celor mai grave scenarii cu care s-ar putea confrunta, astfel încât țara să continue să funcționeze în timpul unei urgențe naționale. Capturi foto: Japan Times
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Un agresor din ziua de azi nu atacă doar pe front. Atacă întreaga societate” Pregătirile includ scenarii precum asalturi militare convenționale și tactici de război hibrid

Pe măsură ce războiul Rusiei în Ucraina se prelungește și amenință să se răspândească și în alte țări din Europa, există un interes tot mai mare pentru programul exclusivist organizat de guvernul Finlandei în vederea pregătirii elitelor țării pentru un posibil război. Înființat în timpul Războiului Rece, când populația țării se adapta la traiul în vecinătatea Uniunii Sovietice după o lungă istorie de agresiune din partea Rusiei, programul a devenit acum mai relevant ca niciodată, iar mai multe țări europene încearcă să îl copieze, scrie Bloomberg.

Știau cu toții că Finlanda nu era cu adevărat atacată, dar atmosfera în încăpere era foarte tensionată. Sara Mella verifica bugetul Ministerului finlandez al Finanțelor pentru a determina cât de mulți bani vor fi redirecționați înspre arme, echipamente militare și măsuri de contingență.

Pozițiile de la graniță trebuiau consolidate, iar populația devenea din ce în ce mai agitată din cauza răspândirii zvonurilor privind o posibilă invazie. Chiar când echipa lui Mella a crezut că a găsit o soluție, criza a devenit și mai gravă.

Mella, care a participat la această simulare de război în 2011, este acum unul dintre cei mai importanți directori ai Nordea Bank.

„Era vorba de a lua decizii sub presiune, cu informații limitate și o responsabilitate uriașă pentru a face alegerile corecte”, a spus Mella. „În acea etapă a carierei mele, nu aveam responsabilități atât de mari.”

Cursul de Apărare Națională al Finlandei, care este organizat la baza militară Santahamina de lângă Helsinki, este gândit să îi pună pe liderii și viitorii lideri ai țări în situații în care sunt nevoiți să se pregătească și să răspundă celor mai grave scenarii cu care s-ar putea confrunta, astfel încât țara să continue să funcționeze în timpul unei urgențe naționale.

exerciții-militare-nato-finlanda
Finlanda ar putea fi una dintre potențialele ținte ale lui Putin în cazul unei noi invazii rusești. Capturi foto: X

„Un agresor din ziua de azi nu atacă doar pe front. Atacă întreaga societate”

Printre participanții la acest program se numără politicieni, academicieni, directori de muzeu și comandanți militari, ceea ce creează relații strânse într-o secțiune mai largă a societății.

Aceștia iau parte la ședințe secrete și vizitează complexe strategice, precum și locații guvernamentale care sunt, de obicei, închise publicului pe o perioadă de trei sau patru săptămâni.

Ei dorm în cazărmi, poartă uniforme militare și se hrănesc din rațiile militare. Participă la exercițiile organizate de armată și uneori zboară în aeronave militare escortate de avioane de vânătoare.

Absolvenții acestui curs nu au voie să discute în detaliu despre pregătirea lor, dar dacă se înscriu în asociația de alumni, ei pot cumpăra o insignă de rever care arată că au terminat programul.

Insigna prezintă o coroană de lauri, o sabie orientală curbată și o sabie occidentală dreaptă, reprezentând pregătire, curaj, capacitate de luptă și leadership prin puterea exemplului.

„Războiul din Ucraina ne-a arătat exact de ce este nevoie de un astfel de curs”, a spus Arto Raty, un general în retragere care a condus programul în 2003 și 2004.

„Un agresor din ziua de azi nu atacă doar pe front. Atacă întreaga societate – căldură, electricitate, apă, logistică. Dacă nu le poți apăra, nici linia frontului nu va rezista. Responsabilitatea nu poate fi concentrată doar într-un singur sector.”

Această situație se aplică mai ales în cazul țărilor care au o capacitate limitată de a influența evenimentele globale, potrivit profesorului de istorie Arne Westad de la Universitatea Yale.

„Una dintre cele mai importante întrebări astăzi este cum poate continua procesul de luare a deciziilor atunci când se produce o catastrofă”, a spus Westad într-un interviu. „Cum te asiguri că autoritățile politice rămân capabile să acționeze în timpul unei crize?”

gard finlanda rusia profimedia-1014520912
Finlanda și-a întărit apărarea la granița cu Rusia. Foto: Profimedia Images

Pregătirile includ scenarii precum asalturi militare convenționale și tactici de război hibrid

Inițial, organizatorii s-au pregătit pentru o confruntare între SUA și Uniunea Sovietică ce ar fi putut să se răspândească și în alte țări. Neutralitatea Finlandei se reflecta și în timpul antrenamentelor, unde cei doi adversari erau numiți „Estul verde” și „Vestul galben”.

Prăbușirea URSS în 1991 a deschis calea aderării Finlandei la Uniunea Europeană, patru ani mai târziu. În întâlnirile organizate în cadrul programului, țările au început să fie menționate după numele lor real, iar subiectul discuțiilor acoperea o gamă mai largă de pericole.

Astăzi, ele includ aproape orice fel de amenințări, de la asalturi militare convenționale și până la războiul hibrid, inclusiv atacuri cibernetice susținute de stat și sabotarea cablurilor submarine.

Cu toate că există programe similare și în alte țări nordice și baltice, cursul din Finlanda se deosebește atât prin longevitatea sa, cât și prin numărul mare de participanți din multe domenii profesionale. Mai multe țări încearcă acum să copieze programul finlandez.

Nimeni nu se poate înscrie singur în acest program. Toți participanții primesc invitații care poartă semnătura comandantului Forțelor de apărare ale Finlandei. Invitațiile sunt trimise de patru ori pe an către cei mai influenți directori executivi din țară.

Cea mai importantă parte a cursului este simularea crizei la scară largă descrisă de Mella. Participanții primesc roluri care le pun în valoare cât mai bine abilitățile și sunt împărțiți în grupuri reprezentând instituții cheie – inclusiv biroul primului ministru, afaceri externe, apărare, finanțe și securitatea resurselor – ca să găsească soluții cât mai bune pentru o situație de criză.

Înainte ca Rusia să anexeze Crimeea, în 2014, mulți absolvenți ai cursului spuneau că rolurile pe care trebuiau să le joace păreau exagerate sau nerealiste, dar evenimentele care au avut loc de atunci, în special invazia trupelor rusești în Ucraina, au demonstrat că linia de demarcație dintre realitate și simulare a devenit atât de neclară încât, uneori, cele două se suprapun.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
3
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
termometru si furtuni
4
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
sighiartau se opune psd
5
PNL pune pe masă scenariul alegerilor anticipate. Sighiartău: „Este momentul să ne...
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
Digi Sport
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin indică în timpul unor exerciții militare
Putin ar putea trimite „omuleți verzi” în țări de pe flancul estic al NATO. Avertisment lansat de șeful spionajului polonez
Vladimir Putin cu un lingou de aur în mână
Cei doi piloni economici care susțin Rusia lui Putin riscă să se prăbușească. Ce țară a profitat cel mai mult de slăbiciunea Moscovei
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
Un demnitar rus acuză o țară europeană că „se transformă într-o a doua Ucraină”. „Încearcă în toate modurile posibile să înfurie Rusia”
Paradă militară Kremlin
„Mai sus de el este doar Putin”: Cum ajung „gardienii” secretelor de stat ale Kremlinului să se compromită singuri pe rețelele sociale
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
Zaharova amenință România după interdicția privind simbolurile Rusiei la competiția de la Cluj: „Rusofobia produce efecte monstruoase”
Recomandările redacţiei
profimedia-0992245151
Polonia, Ucraina și bătălia continuă pentru Armata lui Bandera...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Csoma Botond: „Nicușor Dan așteaptă un acord. Dacă mergem cu limbaj...
US unveils force behind Iranian ports blockade
Pacea fragilă din Golf. Cum riscă atacurile dintre SUA și Iran să...
electricitate (1)
România va avea luni cel mai mare preț la energia electrică din...
Ultimele știri
Cui trebuie să îi spui „La mulți ani” de Sfinții Petru și Pavel. Lista celor mai populare nume care își serbează onomastica pe 29 iunie
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026: Cum sunt structurate cerințele la prima probă scrisă
Factorii care îngreunează căutările autorităților în cazul persoanelor dispărute. Proiect de Lege uitat în Parlament de cinci ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Rac din 29 iunie 2026. Trei zodii sunt în alertă
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
Cutremurător! Imagini impresionante cu Marcel Coraș pe patul de spital. A ajuns la îngrijiri paliative după...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Proba surpriză cu care David Popovici vrea să dea lovitura: ”Poate mă desconsider și sunt foarte bun!”
Adevărul
O femeie însărcinată cu gemeni a murit la o zi după externarea de la Maternitatea Giulești. „I-au spus că...
Playtech
Stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoral. Micii și saramura costă mai puțin decât o cafea în alte...
Digi FM
Diana Matei, adevărul despre motivul pentru care și-a dat demisia din MApN după 20 de ani: „Nu mai puteam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Radu Naum a auzit câți bani a plătit Gigi Becali și n-a stat pe gânduri: ”Stați, că mi se pare că n-am auzit...
Pro FM
Cum arată și cu ce se ocupă fiul celebrei Shania Twain: Eja a ales o viață departe de lumina reflectoarelor
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liz Hurley, apariție care a atras toate privirile, la câteva zile de când a împlinit 61 de ani. Fanii: „Ar fi...
Adevarul
De ce avem printre cele mai mari scumpiri la pompă din UE: „Niște șmecheri importă mai scump, apoi motorina...
Newsweek
Cum calculezi ce bani ai acumulat la pensie până azi? Cum afli când te pensionezi? Casa de Pensii te ajută
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Angelina Jolie explică de ce nu a mai ieșit la întâlniri după divorțul de Brad Pitt: „Acea parte din mine nu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...