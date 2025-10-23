Live TV

Șeful administrației prezidențiale ucrainene susține că Rusia „se destramă”. „Este o parodie a fostei URSS și ar putea sfârși la fel”

Data publicării:
Kyiv, Ukraine. 24th Apr, 2022. Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak, center, during a face-to-face meeting with U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, and U.S. Secretary of State Tony Blinken, April 24, 2022 in Kyiv, Ukraine. Aust
Andrii Iermak, consilier al lui Zelenski Foto: Profimedia

Rusia ar putea ajunge să se dezintegreze, la fel ca Uniunea Sovietică, întrucât nu toate popoarele sale s-au alăturat federației în mod voluntar, potrivit lui Andrii Iermak, șeful Oficiului Prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat RBC-Ucraina, Iermak a afirmat că și rușii înșiși înțeleg că, indiferent de dimensiunea vastă a țării lor, forțele ucrainene pot ajunge oriunde, anunță Kyiv Post.

„Războiul a ajuns deja pe teritoriul lor. Orice imperiu, orice dictatură, se bazează pe violență. Există cei care se supun acesteia din diverse motive - interese, beneficii sau frică. Dar există și mulți, chiar majoritatea, care pur și simplu se tem”, a spus Iermak.

El a remarcat că „frica slăbește inevitabil” odată ce un imperiu începe să „se clatine și să se fisureze”. Atunci, a adăugat el, „încep să apară scenarii complet neașteptate - și acel moment nu este departe”.

Iermak a descris Federația Rusă ca o versiune distorsionată a Uniunii Sovietice, prezicând că ar putea avea aceeași soartă.

„Formal, Federația Rusă este presupusă a fi o uniune voluntară de națiuni. Dar cât de voluntară este ea în realitate? Nu toată lumea s-a alăturat de bunăvoie - și nu toată lumea este fericită acolo. Federația Rusă este o parodie a URSS. Și nu aș exclude posibilitatea ca ea să urmeze aceeași cale către colaps”, a spus el.

Uniunea Sovietică, un superstat comunist care a existat între 1922 și 1991, includea 15 republici aflate sub controlul Moscovei. Crizele politice și economice au dus în cele din urmă la dizolvarea sa și la independența statelor membre, inclusiv Ucraina și Rusia.

Șeful administrației prezidențiale ucrainene a remarcat, de asemenea, că, deși Moscova se prezintă adesea ca un prieten al multor țări, lumea este perfect conștientă de valoarea reală a unei astfel de „prietenii”.

Nimeni nu dorește victoria statului agresor. Toată lumea, chiar și China, înțelege cum ar fi Rusia dacă ar obține putere nelimitată, a adăugat Iermak.

În august, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR), Kirilo Budanov, a abordat și el problema unui potențial colaps al Rusiei, afirmând că, deși un astfel de scenariu este teoretic posibil, acesta rămâne improbabil pe termen scurt.

„Dacă vorbim ipotetic despre ce s-ar putea întâmpla în cazul înfrângerii Rusiei și al fragmentării ulterioare - da, este posibil. Dar, în acest moment, scenariul în care Rusia este împărțită în mai multe părți este nerealist. Mă refer la situația „aici și acum””, a spus Budanov.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Digi Sport
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Submarin rusesc din flota Nordului
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce...
bloc rahova explozie conducta gaz
Noi date din ancheta privind explozia blocului din Rahova: când au...
nicusor dan 3
Nicușor Dan demontează temerile privind un atac al Rusiei în Europa...
ciocanel de judecator
Bărbat din județul Cluj, trimis în judecată după ce a îndemnat...
Ultimele știri
Robert Negoiță, acuzat că a construit ilegal 11 drumuri peste magistrale de gaz din București. Primarul S3: „Au fost aici dintotdeauna”
Reacția Chinei după ce Statele Unite au impus sancțiuni dure sectorului petrolier rus
Moment istoric: Regele Charles și Papa Leon s-au rugat împreună în Capela Sixtină
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
consiliul afaceri externe ue
Miniștrii de externe ai UE discută astăzi la Luxemburg despre războiul din Ucraina. La Consiliul Afaceri Externe participă și Oana Țoiu
volodimir zelenski casa alba
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai dur cu Putin şi se declară pregătit să participe la întâlnirea de la Budapesta
combinat gaze naturale orenburg rusia
Cel mai mare combinat de procesare a gazului din lume, aflat în Rusia, a oprit fluxul din Kazahstan după un atac cu drone ucrainene
drapelul austriei
Austria s-a răzgândit și nu va mai bloca al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei
4 Dialog în cadrul Conferinței Europene de Apărare și Securitate
Miniștrii apărării din NATO, discuții la Bruxelles despre apărarea și descurajarea pe Flancul Estic, respectiv sprijinul pentru Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne pregătim înainte de ora de iarnă 2025? 9 lucruri pe care le poți face ca să te acomodezi mai repede
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat brusc”. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie...
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensia crește cu 5% în Marea Britanie, la 1.900€. Pensia în România de 3 ori mai mică și va scădea
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...