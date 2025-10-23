Rusia ar putea ajunge să se dezintegreze, la fel ca Uniunea Sovietică, întrucât nu toate popoarele sale s-au alăturat federației în mod voluntar, potrivit lui Andrii Iermak, șeful Oficiului Prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat RBC-Ucraina, Iermak a afirmat că și rușii înșiși înțeleg că, indiferent de dimensiunea vastă a țării lor, forțele ucrainene pot ajunge oriunde, anunță Kyiv Post.

„Războiul a ajuns deja pe teritoriul lor. Orice imperiu, orice dictatură, se bazează pe violență. Există cei care se supun acesteia din diverse motive - interese, beneficii sau frică. Dar există și mulți, chiar majoritatea, care pur și simplu se tem”, a spus Iermak.

El a remarcat că „frica slăbește inevitabil” odată ce un imperiu începe să „se clatine și să se fisureze”. Atunci, a adăugat el, „încep să apară scenarii complet neașteptate - și acel moment nu este departe”.

Iermak a descris Federația Rusă ca o versiune distorsionată a Uniunii Sovietice, prezicând că ar putea avea aceeași soartă.

„Formal, Federația Rusă este presupusă a fi o uniune voluntară de națiuni. Dar cât de voluntară este ea în realitate? Nu toată lumea s-a alăturat de bunăvoie - și nu toată lumea este fericită acolo. Federația Rusă este o parodie a URSS. Și nu aș exclude posibilitatea ca ea să urmeze aceeași cale către colaps”, a spus el.

Uniunea Sovietică, un superstat comunist care a existat între 1922 și 1991, includea 15 republici aflate sub controlul Moscovei. Crizele politice și economice au dus în cele din urmă la dizolvarea sa și la independența statelor membre, inclusiv Ucraina și Rusia.

Șeful administrației prezidențiale ucrainene a remarcat, de asemenea, că, deși Moscova se prezintă adesea ca un prieten al multor țări, lumea este perfect conștientă de valoarea reală a unei astfel de „prietenii”.

Nimeni nu dorește victoria statului agresor. Toată lumea, chiar și China, înțelege cum ar fi Rusia dacă ar obține putere nelimitată, a adăugat Iermak.

În august, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR), Kirilo Budanov, a abordat și el problema unui potențial colaps al Rusiei, afirmând că, deși un astfel de scenariu este teoretic posibil, acesta rămâne improbabil pe termen scurt.

„Dacă vorbim ipotetic despre ce s-ar putea întâmpla în cazul înfrângerii Rusiei și al fragmentării ulterioare - da, este posibil. Dar, în acest moment, scenariul în care Rusia este împărțită în mai multe părți este nerealist. Mă refer la situația „aici și acum””, a spus Budanov.

